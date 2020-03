KuhajDoma: za navdih pokukaj v domačo shrambo

Kremna rižota z grahom in tunino FOTO: Rio Mare

Preprosta pogača s tunino in sezamom FOTO: Rio Mare

Toast kruh FOTO: Rio Mare

Bogat tunin sendvič FOTO: Rio Mare

Zdaj pa nam manjkajo samo še preprosti recepti, da bomo vse zaloge porabili. Tokrat Ana Žontar Kristanc, avtorica priljubljenega bloga Anina kuhinja, predstavlja tri odlične ideje za obroke, ki bodo navdušili vašo družino in bodo pripravljeni brez zapletenih postopkov. Ana je nekaterim sestavinam pripisala tudi alternative, seveda pa uporabljajte živila, ki jih imate trenutno na voljo. Zdaj je odličen čas, da kuhanju namenite več časa in svoje družinske člane navdušite s svojimi jedmi. Naj se kulinarično ustvarjanje začne!Kljub vsestranskosti se lahko riža zelo hitro naveličamo, če pri kuhanju nismo vsaj malo ustvarjalni. Ana poudarja, da je ključ do slastne rižote postopno prilivanje tekočine, ki omogoči postopno sproščanje škroba in tako poskrbi za najbolj kremasto rižoto. Za piko na i je Ana rižoti dodala tunino, če pa te trenutno nimate, lahko uporabite katero koli drugo tunino v olju.Za rižoto, ki bo nahranila štiri lačna usta, potrebujete:1/2 večje rumene čebule3 x 80 g(ali katero koli drugo tunino v olju)280‒300 g riža arborio (ali katerega koli srednje- ali dolgozrnatega riža)600‒800 ml jušne osnove ali vode1 dcl mleka – opcijsko3 pesti zamrznjenega ali konzerviranega graha (ali koruze, čičerke, fižola)sol in beli poper po okusu1/5 čajne žličke suhega peteršilja2‒3 žlice naribanega parmezana – opcijskoPostopek priprave preverite TUKAJ Da na vaših jedilnikih ne bodo samo rižote in testenine, pa preizkusite Anin recept za preprosto pogačo, ki bo pripravljena v manj kot pol ure. Ker vsebuje, je odlična različica beljakovinsko bogatega zajtrka. Postrežete jo lahko z vloženo zelenjavo ali namazom, ki ga imate pri roki, odlična pa je tudi brez prilog.Pogačo pripravite v večji ponvi s premerom 24‒26 cm, potrebovali pa boste:4 žlice sezamovih, makovih ali sončničnih semen (če semen nimate, ta korak izključite)3 x 80 g tunine Rio Mare v oljčnem olju 4 žlice olja iz pločevink tunine4 jajca8 žlic moke (navadne, pirine, črne ali polnozrnate)8 žlic vode1/3 čajne žličke soličajna žlička svežega/suhega drobnjaka ‒ opcijskoPostopek priprave preverite TUKAJ Ste se v tem času že preizkusili v peki kruha? Preizkusite Anin recept za hiter toast kruh in se po peki nagradite z bogatim tuninim sendvičem. Glavni zvezdi sendviča naj bosta tunini Rio Mare Natura ali Leggero , ki sta odlični za vse, ki želijo ostati v formi. Sendvič lahko popolnoma prilagodite svojemu okusu in sestavinam, ki se skrivajo v vašem hladilniku.Za hlebček toast kruha potrebujete:500 g svetle pirine moke (ali navadne ali črne)/lahko tudi 250 g polnozrnate moke in 250 g navadne moke250‒280 ml tople vode1/2 kocke svežega kvasa ali vrečka suhega kvasa1 zravnana čajna žlička soli1 čajna žlička medu ali sladkorjaZa bogat tunin sendvič potrebujete:2 kosa toast kruha1 x 80 g tunine Rio Mare Natura ali Rio Mare Leggero 1 žlica majoneze, kremnega sira ali kisle smetane2 kisli kumarici (ali ena vložena paprika)1 kuhano jajceOpcijsko: zelena solata, regrat, motovilec, druga zelenjavaPostopek priprave preverite TUKAJ V teh dneh pridno kulinarično ustvarjajte, predvsem pa pazite nase in #OstaniteDoma. Za več receptov z izdelki Rio Mare spremljajte blog www.aninakuhinja.si , spletno stran www.riomare.si in Facebook stran