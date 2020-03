Kulinarično razvajanje, rezervirano za dame

FOTO: Rio Mare

FOTO: Rio Mare

Mojstrica hitrih in zdravih jedi Ana Žontar Kristanc nam ob prazniku žena prinaša recept za preprosto specialiteto, za katero si upamo trditi, da bo vaše čute razvajala bolj kot bonboniera.Dame, 8. marec je vaš dan in naj bo nekaj posebnega. Spomladansko čiščenje lahko prestavite na drugi konec tedna, delo bo počakalo do ponedeljka, partner in otroci pa bodo zadovoljni tudi s preprostim kosilom, ki vas ne bo zadržalo pred štedilnikom vse dopoldne.Ste že slišale za quiche ali po naše kiš? Gre za francosko slano pito s sirom in poljubnimi dodatki – slanino, čebulo, porom, špinačo ali drugo zelenjavo. Odprite hladilnik in pustite domišljiji prosto pot. Ko izbirate glavne sestavine, pa naj bo vaše vodilo izbira kakovostnih in lokalnih izdelkov, svetuje Ana, ki nam tokrat predstavlja recept za spomladansko različico slane pite s porom in tunino V obdobju, ko smo bolj izpostavljeni vnetjem in boleznim, je lahko por naš zaveznik pred bakterijskimi okužbami, saj je bogat vir vitaminov, mineralov in prehranskih vlaknin. Od septembra do aprila nam je na voljo zimski por, ki ima še izrazitejši okus kot poletni. Ker v francoski kuhinji ne gre brez sira, ga je Ana kombinirala s čedarjem in parmezanom, za piko na i pa je pito obogatila še z gobami in tunino Rio Mare v oljčnem olju Anina spomladanska tunina pita je odlična ideja za preprosto in hranljivo kosilo, ki vas bo nasitilo, napolnilo z energijo in – kar je najbolje – od vas bo zahtevalo le 20 minut za pripravo, saj bo za drugo poskrbela pečica. Zaradi kombinacije različnih virov beljakovin je recept še zlasti priporočljiv za aktivne dame, ki si želijo biti v formi in ohranjati mišično maso. Beljakovine pa niso pomembne le pri aktivnem življenjskem slogu, temveč tudi pomagajo nadzorovati telesno težo vsem, ki imajo pretežno sedeč življenjski slog.• 1 zavitek listnatega testa• 3 x 80 g tunine Rio Mare v oljčnem olju • 4 večja ali 5 manjših jajc• 170 gramov kisle smetane• 70 gramov kremnega sira• 220 mililitrov mleka• 100 gramov pora• 1 pest sveže naribanega parmezana• 1 pest svežega čedarja (ali drugega topljivega sira)• 1 čajna žlička soli• poper po okusu• 150 gramov gob (jurčkov ali šampinjonov)• 2 žlici narezanega svežega peteršiljaCeloten recept za tunin kiš s porom, čedarjem in šampinjoni je Ana objavila na svojem blogu Anina kuhinja. Za več receptov z izdelki Rio Mare pa pridno spremljajte blog www.aninakuhinja.si , spletno stranin Facebook stran