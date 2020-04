Nepozabno velikonočno kosilo iz preprostih sestavin

FOTO: Rio Mare

Svojo družino tokrat razveselite z velikonočno prato, tradicionalno slovensko jedjo, ki ji je Ana nadela sodoben pridih. Za pripravo boste potrebovali sestavine iz domače shrambe, ki pa jih lahko prilagodite svojemu okusu.Prata je tradicionalna slovenska jed, ki naj bi izvirala iz Gorenjske in se običajno pripravlja v času velike noči. Gre za krepko jed, ki spominja na kruhovo štruco ali kruhove cmoke, Ana pa jo je tokrat oživila v lahkotnejši različici s pridihom Mediterana.Prekajeni svinjski vrat, ki je značilen za tradicionalen recept, je zamenjala s tunino Rio Mare v ekstra deviškem oljčnem olju in tako jed obogatila z zdravimi maščobami in nezamenljivim nežinim okusom, ki bo poskrbel za nepozabno doživetje za mizo.Za pripravo okusne velikonočne prate s tunino, paprikami in hrenom boste potrebovali:• 4 večja jajca• 7‒8 kosov kruha• 2 dcl mleka• 3 x 80 g tunine Rio Mare v ekstra deviškem olju (ali katerekoli druge tunine)• 1 večjo zeleno papriko• 1 večjo rdečo papriko• 2 žlici kisle smetane (če je nimate, dodajte 50 ml mleka več)• 3 stroke česna ali 1/2 čajne žličke suhega česna• 1/2 čajne žličke soli• črni poper po okusu• smetanov hren za zraven – opcijskoPrata je enostavna za pripravo, saj ne zahteva zapletenih postopkov, njene sestavine pa lahko prilagodite svojemu okusu ali živilom, ki jih imate na voljo. Tako lahko uporabite vrsto paprik, ki jo imate pri roki, ali jih v celoti nadomestite s 150 g graha ali koruze. Anin recept pa ni primeren samo za veliko noč, ampak je lahko okusna popestritev nedeljskih kosil v krogu domačih.V teh dneh pridno kulinarično ustvarjajte, predvsem pa pazite nase in #OstaniteDoma. Za več receptov z izdelki Rio Mare spremljajte blog www.aninakuhinja.si , spletno stran www.riomare.si in Facebook stran www.facebook.com/Rio.Mare.Slovenija