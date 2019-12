PIKni pravo stvar

Ali ste vedeli?

Največ soli vnesemo v telo nezavedno s hrano, zato je priporočljivo prebirati deklaracije in izbrati izdelke z manjšo vsebnostjo soli. Čezmeren vnos soli v telo je zelo pogosto vzrok za sladkorno bolezen, debelost ter bolezni srca, ledvic in pljuč. Zmanjšanje vnosa soli na priporočeni dnevni odmerek zniža krvni tlak in tveganje za srčno-žilne bolezni, tudi možgansko kap in srčni infarkt. Če bi porabo soli zmanjšali na priporočeno količino, bi letno rešili več kot 2,5 milijona življenj.

Mesnine PIK so brez ojačevalcev arome, umetnih barvil, glutena in soje ter imajo 25 % manjšo vsebnost soli.PIK Vrbovec, vodilni v sodobnih trendih na regionalnem trgu mesa in mesnih izdelkov, ponuja potrošnikom bolj zdravo ponudbo izdelkov z manjšim deležem soli, med katerimi so tudi mesnine PIK. Znani izdelki PIK – suha salama, šunka, kuhana šunka, mortadela in druge dobrote – vsebujejo 25 odstotkov manj soli, hkrati pa ne vsebujejo ojačevalcev arome, umetnih barvil, glutena ali soje. Z izrazitimi okusi in vrhunsko kakovostjo, ki sta glavni odliki mesnin PIK, so najboljša izbira za vse, ki skrbite za svojo prehrano in zdravje.PIK Vrbovec še naprej ozavešča potrošnike o pomenu priporočenega dnevnega vnosa soli, ki je po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije 5–6 gramov na dan.Največjo količino soli vnesemo v telo nezavedno, in sicer s hrano. Z le nekaj preprostimi ukrepi lahko omejimo čezmeren vnos:- ko pripravljamo obrok, zamenjajmo veliko žlico za dodajanje soli z manjšo;- poskusimo hrano, preden jo solimo;- umaknimo solnico z jedilne mize, da ne bo stalno na dosegu;- preizkušajmo različne začimbe in dišavnice, s katerimi bomo nadomestili sol;- običajne jedi poskusimo začiniti drugače oziroma bolj zdravo;- predvsem pa prebirajmo deklaracije in izberimo izdelke z manjšo vsebnostjo soli.