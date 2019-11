Ruska dača – potovanje v čudovite, neznane zgodbe  

FOTO: arhiv Ruske dače

Ruski dači načrtujejo 15. januarja 2020. Odprli bodo portovec znamke Sandeman, izjemnega letnika 1967. Število udeležencev je omejeno na 10, zato je primerno za prijateljske, družinske in poslovno povezane družbe. Prijave že sprejemajo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na Prvi večer Pass the Port v Sloveniji nanačrtujejo 15. januarja 2020. Odprli bodo portovec znamke Sandeman, izjemnega letnika 1967. Število udeležencev je omejeno na 10, zato je primerno za prijateljske, družinske in poslovno povezane družbe. Prijave že sprejemajo naali na spletni strani

FOTO: arhiv Ruske dače

FOTO: arhiv Ruske dače

FOTO: arhiv Ruske dače

FOTO: arhiv Ruske dače

FOTO: arhiv Ruske dače

Z obnovo je vila pridobila tako funkcionalno vrednost kot tudi bogastvo zgodb, ki so se pletle in dogajale lastnikom pred prvo svetovno vojno in jih je moč doživeti skozi vodene oglede vile.Res izjemna zgodba in hkrati doživetje v paleti ponudbeje povezana s starodavnim obredom pitja portskega vina oz. portovca. Ni naključje, da so pri tem odigrali ključno vlogo Angleži, ki so si zagotovili redne dobave tega vina že od začetka 18. stoletja. Svojstven način pitja se je ohranil kot. Gre za nadvse zanimivo izkušnjo, pri kateri je skrbno izdelan vsak korak, že odpiranje steklenice. Še posebej če gre za vintage serijo, saj takrat odigrajo pomembno vlogo razbeljene klešče in ptičje pero. Pa tudi sam način pitja ni kar tako, saj mora steklenica od gostitelja, pri katerem stoji na njegovi desni, nato vedno potovati proti levemu sosedu, vino pa se vedno toči desnemu. Pri tem steklenice nikoli ne odložite na mizo, dokler se ne vrne nazaj h gostitelju.sicer ponuja butične storitve in izdelke, ki so edinstveni na našem trgu. Vilo je moč najeti za manjša poslovna in zasebna srečanja, kmalu pa tudi za prenočitve. Primerna je za slavnostne obede, sestanke, kjer potrebujete mir in osredotočenost ali druge priložnosti, ki jih oblikujejo po vaši želji. Vila ponuja še posebej slovesno okolje, ko gre za podpise pomembnih pogodb ali srečanja s poslovnimi partnerji, ki jim želite izkazati posebno pozornost. Ogled vile s prijatelji, družino ali poslovnimi partnerji lahko združite s še enim izjemnim doživetjem, ki bo zaokrožilo zgodovinski sprehod skozi čas pred več kot sto leti. Za predhodno naročene manjše skupine so pripravili več različic zanimive pogostitve , da bo doživetje popolno. Edinstveni šampanjec in kaviar lastne blagovne znamke, za sladkosnede torta z zgodbo in dišeči čaj. Potovanje v preteklost bo nepozabno.V poletnem času je na vrtni terasi vile pravi užitek popiti kavo in si privoščiti hišno torto. Ob vili se za goste pripravlja paviljon, v katerem bo za konferenčne prireditve prostora za 60 oseb, za banketne 30 in za stoječe dogodke okoli 80. S tem pa novosti še ni konec. V Ruski dači organizirajo tudi svoje dogodke, ki jih ponujajo kot posebna doživetja . Lep primer je cesarska večerja, za katero je že obnovljen jedilnik slavnostnega banketa, ki so ga priredili 2. decembra 1908 v Ljubljani v čast 60-letnici vladanja cesarja Franca Jožefa.Posebno pozornost pritegneta vrhunska gurmanska izdelka Ruske dače kaviar in šampanjec . Prva tovrstna, ki nosita ime slovenske blagovne znamke. Izbrali so kaviar ruskega jesetra , ki velja za najbolj tradicionalnega med vrhunskimi kaviarji in med poznavalci za enega najbolj cenjenih. Zanje ga pripravlja priznani italijanski proizvajalec Caviar Giaveri. Šampanjec Ruska dača Grand Cellier prihaja iz odličnih vinogradov hiše Vilmart & Cie, s pobočij vasi Rilly la Montagne v Šampanji. Opisujejo ga kot drzno eleganco, saj navduši s polnim telesom in izjemno barvo.V Ruski dači lahko za posebne priložnosti najamete tudi limuzino Rolls-Royce . Je edino tovrstno vozilo v Sloveniji, na svetu pa jih je bilo narejenih le 376. Gre za model phanthom VI , ki ga je leta 1971 za svoje službene in protokolarne potrebe naročila princesa Aleksandra, sestrična britanske kraljice Elizabete II. Ob najemu sta uporabniku na voljo tako voznik kot tudi sovoznik.Butična so tudi njihova potovanja . Potovali boste v manjši skupini, kjer je premišljen vsak detajl. V programu Izbrana potovanja boste doživeli dežele, ki so jo sami prepotovali, vzljubili in vam jo bodo prikazali v vsej raznolikosti. Program Uživajte … vas popelje na ogled vrhunskega muzikala, koncerta, razstave, kulinaričnega doživetja … Za podjetja so pripravljeni timbildingi, ki vas bodo še bolj povezali. Za žensko dušo je tu Pikova dama , pravi potovalni odklop. In če bi raje nekaj le zase, vam pripravijo potovanje Po vaši meri Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!