Tri ideje za okusno kosilo, ko ste na tesnem s časom

1. Sendvič za malico. Zakaj pa ne?

V trgovinah SPAR preverite pestro ponudbo sendvičev SPAR To Go, ki jih za vas vsakodnevno pripravljajo v trgovini. Poskrbeli so tudi za vse, ki ste občutljivi za gluten. Na voljo so vam brezglutenski sendviči z okusom tune, kuhanega pršuta in suhe salame.

Za malico izberite pisani sendvič BE-FIT. FOTO: Spar

2. Topel obrok z razgledom

V ponudbi SPAR To Go vam je na voljo široka ponudba pečenega mesa, ocvrte zelenjave in mesnih jedi, narastkov in lazanj ter sveže pečenih dobrot z žara.

Obrok lahko vedno tudi sestavite. Del prinesete od doma, del pa kupite v SPAR To Go. FOTO: Spar

3. Solata z okusom po poletju

V SPAR To Go so za vas pripravili svež nabor poletnih solat s tuno, lovkami lignja ali filejem lososa.

Hladno solato si pripravite doma ali pa jo kupite v SPAR To Go. FOTO: Spar

Imate še kaj prostora za sladico?

Sladki program znamke SPAR To Go vsebuje pester nabor sladic za vsak okus. Izbirate lahko med sadjem v lončku, palačinkami z lešnikom, kakavom ali jagodami, sveže pripravljenim tiramisujem ali pa si privoščite sadni cheesecake.

Hitro in hranljivo

tukaj. Če vam kljub vsemu zmanjka časa za pripravo hitrega in hranljivega obroka, se lahko po pomoč vedno obrnete na SPAR To Go. Celotno ponudbo SPAR To Go si oglejte

Ko ne veste, kaj bi izbrali za malico, je sendvič enostavna in okusna izbira. Lahko pa je tudi odličen polnovredni obrok – vse je seveda odvisno od tega, kaj se skriva v »štručki«.Klasični sendvič šunka-sir-kumarice je danes skoraj muzejski eksponat. Nadomestili so ga namreč pisani sendviči, ki se po pestrosti hranilnih snovi ne razlikujejo kaj dosti od kuhanega obroka. Salame, suhe mesnine, ribji namazi, dimljen ribji file in sir poskrbijo, da s sendvičem zaužijemo prepotrebne beljakovine in maščobe. Zelena solata, paprika, paradižnik in kalčki pa mu ne dajo le večjega nabora vitaminov, mineralov in vlaknin, ampak poskrbijo tudi za različne teksture, zaradi katerih tako prijetno zahrusta.Sendvič je lahko zares veliko več od hitre hrane, za kakršno je veljal včasih. V štručki združite nekaj svojih najljubših okusov in malica je gotova.Mar ni čudovito, če imate med malico možnost zamenjati okolje? Medtem ko se nekateri za malico najraje odpravijo v bližnjo restavracijo, drugim največ pomeni to, da lahko obrok pojedo v bližnjem parku ali ob reki. K sreči to ne pomeni, da morajo izbirati med toplim obrokom ali lepim razgledom.Ogromno ljudi si malico skuha vnaprej. Nekateri to počno vsakodnevno, medtem ko drugi vse obroke skuhajo med vikendom. Jedi, ki so najbolj hvaležne za tak tip prehranjevanja, so tiste, ki jih je mogoče hitro odtajati in spet pogreti. Z različnimi enolončnicami in enostavnimi kombinacijami mesa in zelenjavne priloge ne morete zgrešiti.Če spadate med ljudi, ki o solati ne razmišljajo kot o glavnem obroku, premislite še enkrat. Sodobne solate skoraj kot po pravilu vsebujejo testenine ali katero od žit. Privrženci tradicionalnih okusov in tekstur si pripravite hladno solato z rižem, ajdovo, proseno kašo ali kuskusom ali pa preizkusite še ne tako poznani bulgur ali amarant.V solate lahko primešate, kar je v domači shrambi. Sezonsko zelenjavo, sladko koruzo, vloženo čičerko ali lečo … Poleg se odlično podata tako mocarela kot feta, za več hrustljavosti pa ne pozabite niti na oreščke in semena.Poleg vseh sestavin pomembno vlogo igra tudi polivka. Ta lahko okus solate namreč popolnoma spremeni. S polivko iz olivnega in sezamovega olja, sojine omake, medu, riževega kisa in česna se lahko sredozemska solata v trenutku spremeni v azijsko.Včasih se po kosilu prileže sladica. In včasih je prav, da si jo tudi privoščite. Medtem ko se nekateri najraje posladkajo s sadjem, drugi za zadovoljitev sladkih apetitov potrebujejo nekaj »konkretnega«. Med katere spadate vi?Se še spomnite različnih tekstur, ki smo jih omenili, ko smo govorili o sendvičih. Različne teksture so recept za uspeh tudi pri sladicah. Tako kot tudi sladko-kisle kombinacije okusov. Vaniljevim ali čokoladnim kremam se tako odlično poda sveže jagodičevje, hrustljav piškot ali pa kar oreščki.Če dobro premislite, je večina obrokov, ki jih skuhate, pripravljenih hitro, pa vendar to ne pomeni, da so manj kakovostni od jedi, za kuhanje katerih si vzamete nekaj ur. Ko kuhate, je pomembno, da kuhate s ciljem, da bo vaša malica vsebovala sestavine, ki vam bodo zagotovile čim več raznolikih hranilnih snovi.