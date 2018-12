Začinite svoje praznike!  

Medeni matcha latte Foto Kotanyi

Da bodo vaša srečanja še bolj praznična in polna veselja, vam predstavljamo nekaj prazničnih napitkov in sladic, ki so preprosti in vam ne bodo vzeli veliko časa. S pravilno uporabo začimb lahko svojim mojstrovinam dodate piko na i in navdušite svoje najbližje. Nekatere med njimi že samo s svojim vonjem in okusom pričarajo božično vzdušje. Na primer cimet in klinčki bodo vašim poslasticam takoj dodali praznično noto, različni sladkorji pa jih naredili posebne in bolj okusne.Da se boste v mrzlih dneh lažje pogreli, vam priporočamo kakšen topel praznični napitek. Predstavljamo vam zimski latte in rahlo nadgrajeno kuhano vinoSestavine za latte (2 skodelici):1 žlička zelenega čaja matcha v prahu50 ml tople vode400 ml mlekaSestavine za nadev:100 ml smetane za stepanje2 žlici tekočega medupistacije, matcha in cimet za dekoracijoMatcho presejemo skozi cedilo, da dobimo droben čaj v prahu, ki ga prelijemo z vodo in dobro premešamo. Mleko segrejemo in mu dodamo vaniljev sladkor, mešanico za medenjake in čaj. Vse skupaj dobro premešamo. Za nadev smetano stepemo skupaj s cimetom in vaniljevim sladkorjem.Latte nalijemo v kozarec ali skodlico in ga prekrijemo z nadevom, ki ga prelijemo z malo medu. Pripravljen napitek okrasimo z matcho, cimetom in pistacijami.Sestavine za 6 oseb:2 jabolki½ l jabolčnega soka1 l rdečega vina10 ml brendijaJabolka olupimo in narežemo na majhne kose. Stresemo jih v kozico ter zmešamo z jabolčnim sokom in začimbami. Zavremo in kuhamo nekaj minut. Na koncu dodamo še rdeče vino in brendi, vse skupaj še malo pogrejemo, potem pa pripravljen napitek nalijemo v skodelice in takoj postrežemo.Zraven k napitkom pa lahko ponudite tudi praznične piškoteSestavine:Za testo:300 g moke200 g masla95 g sladkorja v prahuščepec soli1 jajcenaribana lupina ene pomarančeZa nadev:100 g pomarančne marmeladesok ½ pomarančenaribana lupina ene pomarančesladkor v prahu za okrasPriprava:Za testo zmešajte vse sestavine in jih dobro pregnetite, da dobite čvrsto, enakomerno maso. Pokrijte s kuhinjsko folijo in postavite v hladilnik za eno uro. Potem testo razvaljajte in z modelčki oblikujte piškote, polovico z luknjicami, polovico pa brez. Segrejte pečico na 180 stopinj Celzija in piškote pecite 10 minut. Pustite, da se ohladijo. Vse sestavine za nadev kuhajte v loncu približno 5 minut. Na piškote brez luknjic namažite nadev, pokrijte s tistimi z luknjicami ter potresite s sladkorjem v prahu.Popestrite svoje praznike ter uporabite katerega od opisanih receptov ali poiščite katero drugo praznično slaščicoin jo začinite z aromatičnimi sladkorji, cimetom, kardamom ali drugimi začimbami. Naj v vašem domu zadiši po božiču.