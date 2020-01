FOTO:–13 stopinj Celzija?! Rekordno topla zima!

Pravijo mi, da moraš biti vsaj malo nor, da se sredi najgloblje zime na dopust odpraviš v Sibirijo. Še zlasti če si tako občutljiv za mraz kakor jaz. Toda klicu transsibirske železnice se nisem mogel upreti. Sibirijo je treba doživeti v tistem pravem sibirskem mrazu, ko je tudi najmanj turistov.V Moskvo sem prispel pozno popoldne in v mraku po rahlo zaledenelih pločnikih pri –4 stopinjah Celzija pripešačil do železniške postaje Jaroslavski, od koder ob pol enih zjutraj krene transsibirski vlak za Vladivostok. Pot prevozi v enem tednu. Pred belim vagonom z rdečim napisom ruskih železnic sprevodnica z baterijo v roki pregleda ...