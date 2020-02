FOTO:Bern: zibelka teorije relativnosti in tobleroneja

Od 195 držav na svetu v samo treh ducatih prestolnica ni tudi največje mesto. V Evropi je takih držav šest, med njimi je Švica, v kateri je Bern šele na petem mestu na lestvici najbolj naseljenih mest. Z manj kot 134.000 prebivalci je manjši od Lozane (139.000) in bistveno manjši od Basla (170.000), Ženeve (202.000) in Züricha (415.000). Od letališča Zürich Kloten, največjega v Švici, do Berna vsake pol ure vozi vlak. Razdaljo dobrih 120 kilometrov premaga v približno 70 minutah. Kot številna švicarska mesta je tudi Bern mednarodno privlačen za turiste zaradi starega mestnega jedra z zanimivo arhitekturo, ...