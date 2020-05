Čas za načrtovanje dopusta

FOTO: LifeClass Hotels & Spa

Poletje je pred vrati. Si tudi vi belite glavo, kako se ob poplavi ponudb najrazličnejših destinacij in hotelskih nastanitev lotiti načrtovanja dopusta? Za vas smo pripravili sedem nasvetov, ki vam lahko pri tem pomagajo.Nekaterim zadostuje že podaljšan konec tedna, spet drugi si želijo izkoristiti vse proste dni, ki so jim na voljo. Dobro razmislite, koliko časa potrebujete vi, da si popolnoma napolnite baterije.Preden se odločite za destinacijo, ugotovite, kaj je tisto, kar v danem trenutku res potrebujete. Če ste utrujeni, bo morda bolje, da se odločite za sproščujoč dopust vali na destinaciji, ki vam omogoča sproščujoče sprehode ob morju oz. nekje v naravi. Če ste bolj pustolovski, si izberite kaj bolj nevsakdanjega. Seveda bo pri izbiri pomembno tudi to, ali se na dopust odpravljate sami, s prijatelji, v paru ali pa vas čakajo družinske počitnice.Letos bomo najverjetneje dopustovali v bližnjih krajih, tako da bomo za prevozno sredstvo uporabljali kar lastno vozilo. Da se izognete slabi volji na počitnicah, pred odhodom ne pozabite na temeljit pregled svojega jeklenega konjička.Ne pozabite na kopalke in japonke, preostale potrebščine pa skrbno izberite, da boste za sproščen dopust res vzeli le najnujnejše.Preverite, katere aktivnosti vam izbrana destinacija ponuja, in si že doma naredite seznam želja, kaj vse želite izkusiti. Tako boste že pred odhodom čutili prijetno vznemirjenje in se še bolj veselili dopusta.Če imate hišnega ljubljenčka, pri izbrani nastanitvi preverite , ali so živali dobrodošle. Drugače svojega ljubljenčka predajte v varstvo nekomu, ki mu zaupate.Poskusite letošnje počitnice izkoristiti za to, da se popolnoma prepustite trenutku in odmislite vsakdanje tegobe. Naročite si obilen zajtrk v sobo in vse dopoldne poležavajte v mehki postelji. Privoščite si blagodejno masažo in dovolite, da vas razvajajo.