Čas za naju – ob morju

Mind Hotel Slovenija 5*, romantično vzdušje s pogledom na morje. Foto: Mitja Bozic

Panorama hotelov LifeClass Portorož. Foto: LifeClass Hotels & Spa

Sobotni koncert v Café Centralu. Foto: LifeClass Hotels & Spa

Jacuzzi za dva. Foto: LifeClass Hotels & Spa

Pravijo, da poznamo več vrst ljubezni. Prva je brezpogojna med starši in otroki, ki traja vse življenje. Druga je zaljubljenost, ki jo čutimo pred začetkom zveze, če je ljubezen uslišana, pozneje pa se iz nje razvije strastna ljubezen, ki lahko traja vse življenje ali pa se čez čas razblini. Obstaja seveda tudi platonska ljubezen med prijatelji, pri kateri strast ni prisotna.. Po podatkih nekaterih raziskav, naj bi si za prijetne trenutke z najbližjimi v povprečju vzeli 37 minut, medtem ko na internetu preživimo več kot 6 ur na dan. Čas je, da to spremenimo. Povezanost in toplina, ki ju čutimo ob ljubljeni osebi, nikakor ne smeta postati samoumevni. Potruditi se moramo, da ju ohranjamo in krepimo. Kako? S posebnimi trenutki v dvoje, večkrat na leto in nikakor ne le za valentinovo.Prebujanje v petzvezdičnem Mind Hotelu Slovenija ob pogledu na neskončno modrino neba in morja, ki mu sledijo okusen sredozemski zajtrk, sprehod na svežem morskem zraku in razvajanje s savna ritualom iz bele čokolade, je recept za dolgo ljubezen.Če temu dodata še ples v dvoje na sobotnem brezplačnem koncertu v Café Centralu , se bosta gotovo znova počutila sveže zaljubljena.Privoščita si sprostitev, ki si jo zaslužita. Nagrada za lepe in malo manj lepe izzive življenja v dvoje. Naj bodo trenutki, ki jih posvetita drug drugemu, premišljeni. Kajti tudi vidva obstajata z namenom.Paket Valentinovo v dvoje je na voljo, več na: