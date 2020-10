FOTO:Dom, ki lahko stoji ob morju ali v gorah

Letos bi za neuradnega zmagovalca prostočasne mobilnosti lahko razglasili kolesarjenje in z njim povezan razcvet kolesarskega turizma, bržkone pa bosta zmaga Tadeja Pogačarja in drugo mesto Primoža Rogliča na nedavno končanem francoskem Tou­ru še podkrepila rast te panoge. A kakor kažejo izsledki raziskave Počitniška mobilnost Slovencev po epidemiji novega koronavirusa, ki jo je nedavno objavila AMZS, je pandemija naplavila še enega »prvaka« s pod­ročja mobilnosti.Slovenci na počitnice v spremenjenih potovalnih in počitniških razmerah še vedno najraje potujemo z avtom (85 odstotkov), ob manjšem številu letalskih povezav ...