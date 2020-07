Kaj moramo vedeti, če potujemo z letalom

Preventivni ukrepi na brniškem letališču



Kako se zaščititi pred okužbo med poletom



Na brniškem letališču telesne temperature potnikom ne merijo, če tega posebej ne zahtevajo letalski prevozniki. FOTO: Blaž Samec/Delo



Je prezračevanje dovolj učinkovito?



Kako je s čiščenjem letala, menjavo odej, vzglavnikov ...

Letalske družbe morajo vse prevleke in odeje odstraniti ter pred ponovno uporabo oprati, pogosto se sicer uporabljajo odeje in blazine za enkratno uporabo. FOTO: Ian Langsdon/AFP



Ali lahko na letalih pričakujemo hrano in pijačo?

Označeni sedeži in talni trakovi zagotavljajo ohranjanje varnostne razdalje, število potnikov v terminalu in na avtobusih je zmanjšano za približno polovico. V vseh notranjih prostorih je obvezna maska, potniki jih lahko kupijo v prodajnih avtomatih in trgovinah na letališču. Veliko je razkužilnih mest, vsi zaposleni so opremljeni z masko in rokavicami, po potrebi tudi z zaščitno obleko in očali. Prostore, predmete in površine redno čistijo z razkuževanjem. Telesne temperature potnikom na letališču ne merijo, če tega posebej ne zahtevajo letalski prevozniki.Ukrepi na letalu so sicer odvisni od letalske družbe, vendar je na večini obvezno nošenje maske, tako tudi pri vseh prevoznikih, ki trenutno letijo iz Slovenije. Letala so v povprečju manj kot polovično zasedena, čarterski poleti so bolj polni od rednih, vendar to ne pomeni, da bo sedež poleg posameznega potnika prost. Potnikom strokovnjaki svetujejo brezstično plačevanje in vkrcanje, saj tako ni treba predajati dokumentov. Tveganje za okužbo ni nič večje, če imamo ročno prtljago ali pa jo oddamo pred vkrcanjem.Zrak na letalu je na večini komercialnih poletov recikliran in prečiščen s hepa filtri, ki v kabino filtrirajo svež zrak, pri recikliranju zraka v kabini pa ustavijo 99 odstotkov mikrobov. Pri letalskih družbah trdijo, da so filtri dovolj kvalitetni, da ujamejo tako bakterije kot viruse.Po navodilih evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) je treba pred naslednjim poletom očistiti celotno kabino, tudi varnostne pasove, naslonjala za roke, mizice in okna. Letalske družbe morajo vse prevleke in odeje odstraniti ter pred ponovno uporabo oprati, pogosto se sicer uporabljajo odeje in blazine za enkratno uporabo. Pogosto so potnikom v kabini na voljo tudi razkužilni robčki.Na krajših poletih večina letalskih družb hrane ne streže, vendar pri večini potniki lahko v kabino prinesejo svoje prigrizke. Na daljših, mednarodnih poletih bodo potniki hrano sicer dobili, vendar se velikost in količina obrokov razlikujeta glede na letalsko družbo. Delta bo na primer zagotovila vsaj dva hoda, medtem ko je United za potnike pripravil le vrečke s prigrizki. Ker trgovine in gostinski lokali na letališčih morda ne bodo odprti, potnikom priporočajo, da vsaj nekaj hrane prinesejo s seboj.