Kako do svojega prvega avtodoma

MOS Tur sejma Razdeleksejma MOS v Celju med 11. in 16. septembrom ponuja širok izbor opreme priznanih blagovnih znamk za kamping in karavaning ter bogato turistično kulinarično ponudbo. Predstavila se bosta tudi Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji ter Caravaning Club Slovenija.

Osvojite najem avtodoma v vrednosti 500 evrov

Želite občutiti svobodo sodobnega nomadstva? V času sejma MOS v Celju obiščite razstavni prostor ZP2/02 podjetja Adria Plus, d. o. o., ki predstavlja produkte priznane blagovne znamke Adria Mobil. Z letakom, ki ga dobite ob nakupu sejemske vstopnice, sodelujte v nagradni igri ter se potegujte za najem avtodoma Adria Mobil v vrednosti 500 evrov! Nagrajenec ga bo lahko izkoristil do 30. 9. 2019.

Vse o avtodomih in drugi opremi za kamping in karavaning izveste na sejmu MOS med 11. in 16. septembrom, kjer se bo letos predstavilo več kot 1300 razstavljavcev iz 30 držav. Letošnji sejem poteka v partnerstvu z Republiko Srbijo. Več na www.ce-sejem.si

Pred kratkim nas je razveselila novica, da si lahko vse več slovenskih gospodinjstev privošči družinski oddih. Več kot polovica naj bi nas letos potovala na Hrvaško. Na takšne počitnice se najpogosteje odpravimo z avtom ali prikolico; nekatere ta že čaka na končni destinaciji. Ljubitelji daljših in intenzivnejših potovanj pa na pot krenejo z avtodomom, ki ga mnogi ljubkovalno kličejo kar hiša na kolesih.Da je avtodom hiša na kolesih, je pravzaprav posrečen izraz, ki ga najbolje opiše. Ponuja namreč udobje in varnost doma ter je opremljen tako, da zadovolji naše vsakdanje potrebe. V njem se vozimo, spimo, kuhamo in se prhamo. Omogoča nam svobodo in neodvisnost, saj lahko vsak dan prevozimo daljšo razdaljo in prespimo skoraj kjer koli ter ga uporabljamo v vsakem letnem času. Uredimo si ga lahko po svoje, tako da se v njem dobro počutimo in imamo vedno pri roki vse, kar potrebujemo. Vsi udeleženci potovanja lahko aktivno sodelujejo pri skrbi zanj in imajo svoje zadolžitve. Tudi tako se še tesneje povežejo.Če razmišljate o nakupu avtodoma, vam bo pri odločitvi zelo pomagalo, da ga pri preverjenem ponudniku najprej najamete za daljše potovanje. Tako boste izkusili, kako se pripraviti na pot z njim, kako ga je voziti. Videli boste, ali vam prostorska razporeditev ugaja, ali ste sposobni preživeti dolgo časa z istimi ljudmi na majhnem prostoru ter kako se avtodom obnese kot dom – ali se v njem znate dobro organizirati; kako ga je čistiti in pospravljati … Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, da za najem avtodoma raziščete ponudbo več ponudnikov ter se izogibate najemom na črno. S ponudnikom temeljito popišite stanje in ga fotografirajte, saj za morebitne poškodbe odgovarjate sami. Merilo za najem pa naj ne bo le cena.Nakup avtodoma je velika odgovornost in finančni zalogaj, zato se o njem dobro pozanimajte s prebiranjem člankov in uporabniških izkušenj. Boste kos nakupu, vožnji in vzdrževanju? Izbira bo odvisna od vašega življenjskega sloga, potreb in navad, tipa potovanj, prtljage, ki jo nameravate voziti s seboj, in časa, ki ga nameravate z njim letno preživeti na poti. Če ste pravi za to in je avtodom pravi za vas, se vam bo naložba vsekakor obrestovala.