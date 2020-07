Kako potovati v novi normalnosti

Preverite stanje

Pot skrbno načrtujte

Sklenite zdravstveno zavarovanje za tujino

Kaj pa, če v tujini zbolite za covidom-19

​

Nekatere države, na primer Grčija in Ciper, so se zavezale, da vam krijejo stroške bivanja, če med dopustom pri njih zbolite za covidom-19. Če opazite znake okužbe, se najprej obrnite na tamkajšnje pristojne službe, svetujejo na NIJZ.



Velika večina zavarovalnic ne krije stroškov, ki so posledica bolezni, za katero je razglašena epidemija ali pandemija. Izjema je na primer zdravstveno zavarovanje



Zavarovanje NLB Vita Tujina lahko individualno ali za vso družino sklenete v poslovalnicah NLB ali



Izkoristite priložnost in v juliju za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco NLB Vita Tujina izkoristite 10 % popusta.



OPOZORILO: V zavarovanje niso vključeni stroški, ki bi nastali zaradi namestitve zdrave osebe v karanteno zaradi stika z okuženim s koronavirusom. Nekatere države, na primer Grčija in Ciper, so se zavezale, da vam krijejo stroške bivanja, če med dopustom pri njih zbolite za covidom-19. Če opazite znake okužbe, se najprej obrnite na tamkajšnje pristojne službe, svetujejo na NIJZ.Velika večina zavarovalnic ne krije stroškov, ki so posledica bolezni, za katero je razglašena epidemija ali pandemija. Izjema je na primer zdravstveno zavarovanje NLB Vita Tujina , ki krije stroške medicinske asistence ter nujne zdravstvene oskrbe in prevozov v primeru bolezni ali nezgode v tujini in do 30. 9. 2020 vključuje tudi kritje v primeru, da na potovanju zbolite za boleznijo covid-19. Poleg tega pa ponuja še medicinsko asistenco v slovenščini.Zavarovanje NLB Vita Tujina lahko individualno ali za vso družino sklenete v poslovalnicah NLB ali na spletu – tudi ko ste že na dopustu. Veljati začne naslednji dan.Izkoristite priložnost in vza zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco NLB Vita Tujina izkoristiteV zavarovanje niso vključeni stroški, ki bi nastali zaradi namestitve zdrave osebe v karanteno zaradi stika z okuženim s koronavirusom.



Ravnajte odgovorno

Nastopila je tako imenovana nova normalnost, ko previdnostni ukrepi veljajo na vsakem koraku, posebna opozorila pa za kakršno koli potovanje v drugo, pa čeprav razmeroma varno državo. In četudi so nenujna potovanja v tujino odsvetovana ter imamo na voljo vavčerje za dopustovanje doma, bo veliko Slovencev dopustovalo drugje, na primer na Hrvaškem ali v Grčiji, ki veljata za najbolj priljubljeni počitniški destinaciji.Za tiste, ki vam potovalna žilica ne da miru, smo splošna priporočila strnili v nekaj nasvetov za lažjo, predvsem pa kolikor je mogoče brezskrbno pot tudi sredi pandemije.S 1. julijem je Evropska unija načeloma sprostila prehajanje meja znotraj svojega ozemlja ter se navzven odprla tudi nekaterim tretjim državam z ugodno epidemiološko sliko. Vsaka posamična država članica pa lahko nato ta priporočila regulira po svoje.Slovenija ima seznam tako imenovanih zelenih (23), rumenih in rdečih držav oz. tistih, ki so varne, manj varne in »nevarne« po številu okuženih z novim koronavirusom ter kjer je tako višja možnost za okužbo. Od seznama, na katerem določena država je, so odvisni pogoji prehajanja mej v eno in drugo smer.Ko se torej odločate za destinacijo, najprej preučite stanje v državi, kamor bi želeli odpotovati, in na straneh NIJZ preverite, ali velja za varno.O vstopnih pogojih za določeno državo se lahko pozanimate na spletni strani ministrstva za zunanje zadeve; o podrobnostih in ukrepih, ki tam veljajo, pa pri veleposlaništvih ali na straneh njihovih zunanjih ministrstev.Eden najvarnejših načinov potovanja je z avtom, saj se tako izognete množicam in ste v bližnjem stiku le s svojimi sopotniki. To seveda velja za pot v razmeroma bližnje države. Če potujete dlje, pa preverite pravila, ki veljajo npr. na vlakih, avtobusih, letališčih in letalih posameznih letalskih družb.Pravila o nošenju mask, na primer, niso v vseh državah enaka – njihova podrobna preučitev si zasluži vašo pozornost. In kot pravi vodja konzularnega sektorja na MZZ – potujte le tako daleč, da boste v skrajnem primeru sposobni poskrbeti za neovirano vrnitev domov Tako kot doma tudi v tujini nikoli ne vemo, kdaj nas lahko doleti zdravstvena nevšečnost, pa naj gre za navadno slabost ali kak hujši zaplet, kot je poškodba ali poslabšanje akutne bolezni. Pregledi in zdravljenje v tujini nas lahko brez ustreznega zdravstvenega zavarovanja pošteno udarijo po denarnici, zato poskrbimo tudi za to Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja žal ni dovolj – niti za Hrvaško –, saj krije le stroške zdravljenja v javnih zdravstvenih ustanovah in ne krije stroškov vračila v domovino, je pa odlična v kombinaciji s turističnim zavarovanjem, ki krije zdravljenje tako v javnih kot v zasebnih zdravstvenih ustanovah in krije tudi stroške nujnega prevoza do višine izbrane zavarovalne vsote.In seveda – ne pozabite na osnovne zapovedi, od katerih jih večina že tako sodi v splošni bonton oziroma osnovno vzdrževanje higiene. Redno in temeljito si umivajte in razkužujte roke; pazite na higieno kihanja in kašljanja; vzdržujte razdaljo 1,5 metra; izogibajte se tesnim stikom z neznanci, množicam in natrpanim zaprtim prostorom ter s seboj vedno imejte masko in razkužilo. Le če bomo pazili nase in na druge, bo naš dopust tudi v teh razmerah prijeten in brezskrben.NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini. Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje trži NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik. Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.