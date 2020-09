Kdo je bil v resnici Ludwig van Beethoven

V letu 2020 slavimo 250. obletnico rojstva Ludwiga van Beethovna. Skladatelj, ki se je leta 1770 rodil v nemškem Bonnu, je bil zvezda že v svojem življenju in navduševal neskončno število ljudi po vsem svetu. Njegova Simfonija št. 9, Oda radosti, je postala himna 500 milijonov Evropejcev, mnogi so se njegovo skladbo Za Elizo naučili na urah klavirja. A kdo je bil pravzaprav človek, ki je skoraj 10 let skladal gluh? Gurman!



Beethovna lahko opišemo kot ljubitelja hrane in pijače. Zanj pa osnovna hrana nista bila le dobro vino in dobra kava, temveč je z veseljem nakupoval in si sveže jedi pripravljal tudi sam. Veliko njegovih najljubših jedi so razkrili njegovi zvezki, v katere so mu ljudje, s katerimi je govoril po izgubi sluha, pisali vprašanja. Dve izmed teh jedi, testenine s sirovo omako in ribo s kolerabo, lahko s pomočjo spodnjih receptov pripravite tudi sami.



Ludwig van Beethoven se je rodil v mestu Bonn, ki je po drugi svetovni vojni postal prestolnica Zvezne republike Nemčije. Mesto je v letu 2020 privlačna destinacija za kulturne popotnike, saj ob letošnjem jubileju tam potekajo številne prireditve. Bonn ponuja veliko možnosti za odkrivanje ter je raj za ljubitelje mednarodnih kulturnih dogodkov in dobre hrane. Nič čudnega! Od leta 1951 imajo v nekdanji prestolnici svojo upravo namreč Združeni narodi, ki zaposlujejo 1000 ljudi 130 narodnosti. Čeprav je glavno mesto Nemčije od leta 1990 Berlin, so Združeni narodi ostali v Bonnu. Med drugim je tam od leta 2006 tudi sekretariat za vprašanja o podnebju.

Bonn - Po sledeh Ludwiga van Beethovna Je res bil tako vzkipljiv in čemeren? Zakaj se ni nikoli poročil? Biografije o Beethovnovem življenju zapolnjujejo cele police, vendar je še vedno veliko ugank, ki obkrožajo skladatelja. Ob 250.letnici Ludwiga van Beethovna se bomo sprehodili po Bonnu, njegovem rojstnem kraju, kjer je preživel najlepša leta svojega življenja.



