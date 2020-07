FOTO:Ko je obvladovanje koronavirusa najboljša turistična promocija

Grčija, biser Sredozemlja, je ena od prvih evropskih držav, ki je zaradi ugodne epidemiološke slike odprla svoje meje za turiste. Tudi prvi slovenski turisti so na začetku meseca poleteli v to državo, ki je letos zaradi organiziranega pristopa proti novemu koronavirusu in majhnega števila okužb (po zadnjih podatkih univerze John Hopkins je v Grčiji 3883 okuženih, doslej je umrlo 193 ljudi) ena najbolj zaželenih turističnih destilacij.»Naš cilj je, da Grčija ostane varna država, medtem ko se pripravljamo na turistično sezono,« je povedal grški minister za zdravstvo Vassilis Kikilias, ko so v državo začeli prihajati prvi ...