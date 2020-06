FOTO:Ko so pričakovali konec sveta, so se zatekli k njej

Ko je bil pred nekaj leti napovedan konec sveta po majevskem koledarju, se je kakih tisoč ljudi zbralo ob njenem vznožju, da bi se rešili. Z njenega vrha vzletajo vesoljska vozila – neznani leteči predmeti. Ima obliko piramide in je del pravilne mreže piramid, ki so razporejene po vsem svetu. Na njenih pobočjih se telefoni izpraznijo brez uporabe, ure kasnijo, pojavljajo se valovi Tesla, ki omogočajo prehod skozi čas. Vsak dan 20 minut sedenja štiri dni zapored pri izviru njene energije premaga bolezni, ki jih medicina ne more. Če verjamete vse to ali ne, to je planina Rtanj.Rtanj je poznan že iz časa rimskega cesarja Galerija, ...