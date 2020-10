FOTO:Kope za rekreacijo, Radlje ob Dravi za počitek

Med slovenskimi regijami sodi Koroška zaradi nesklenjenih avtocestnih povezav in zahtevnega, hribovitega terena med bolj odmaknjene pokrajine. Morda smo jo prav letos spričo okoliščin precej bolje spoznali in ugotovili, kaj vse smo medtem prezrli.Največje smučarsko središče Koroške, Kope – Ribniško Pohorje, je nadvse zanimivo obiskati, tik preden se pohorski vrhovi obelijo s snegom. Tudi tedaj, ko so smučine gole in žičniške naprave še ne delujejo, je rekreacijskih možnosti veliko, od zmerno zahtevnih pohodniških poti, izletov z gorskimi kolesi do vse bolj priljubljenega disk golfa in razgibanih tematskih poti za mlade ...