Kulinarični velnes

Kulinarična prireditev bo potekala pod geslom Smučarska, ne mestna hrana. FOTO: Stefan Groitl

Poleg uveljavljenih gorskih restavracij, kot sta luksuzna koča Wedelhütte in večkrat odlikovana koča Kristallhütte, se lahko gurmani od zime 2018 veselijo razširjene ponudbe : moderna panoramska restavracija Albergo ponuja gostom slastno italijansko kuhinjo in luksuzne suite na 2400 metrih nadmorske višine. Skoraj 300 let stara koča Kashütte skrbi za dobro počutje v družinskem vzdušju, gorska restavracija Mountain-View pa vabi s čudovito sončno teraso k počitku in uživanju. Poseben vrhunec je zvezdniška restavracija Alexander v hotelu Lamark v Hochfügnu. Tukaj razvaja TV-kuhar Alexander Fankhauser svoje goste s kuhinjo, odlikovano s kuharskimi čepicami.Pod geslom Smučarska namesto ulična hrana (nem. Ski Food statt Street Food) bodo kulinarično prireditev v zillertalskih gorah izvedli že tretjič. V dolini, na žičnicah in visoko na gori bodo na voljo okusne poslastice za vsakogar.Datum: 14.–15. december 2019Obiskovalci se bodo lahko razveselili tudi gurmanskih grižljajčkov po ugodni ceni. Menije BMW Mountains pripravljajo v Foodtrucku PRINOTH, za odlično počutje zimskih športnikov pri SNOWLICIOUS® pa je poskrbljeno tudi z dobro zabavo:BMW Mountains Event, PRINOTH Foodtruck, TV-kuhar Alexander Fankhauser, DJ Pult – to so sestavine za SNOWLICIOUS®, edinstveno doživetje okusa. To zimo na smučišču Hochfügen v Zillertalu.Zvezdniški kuhar Alex bo v svoji odlični pop-up kuhinji, odlikovani s tremi čepicami in 18 točkami v Gault Millauu, pričaral nepozaben fingerfood – in to neposredno na smučarski progi. Od žlice z alpskim sašimijem iz krompirja, zelja in krvavic do na novo interpretirane golaževe juhe in različnih pomladnih špargljevih jedi do majhnih cmokov s slivami, sladkorjem in mletim makom, imenovanih germknödel – Alexander Frankhauser bo iz vsakdanjih regionalnih sestavin pričaral okusne grižljaje.Za prijetno vzdušje pa ne bodo poskrbele samo odlične kulinarične poslastice, ampak tudi didžej v živo na terasi snowtrucka PRINOTH ter radijski moderator in DJ Roland Schmuderer. Ogenj na štedilniku in glasbeni ognjemet na gori – doživetje za vse čute.