Pred četrt stoletja je prišla na filmska platna – maska. Pravzaprav Maska. Film o maski, ki drastično spremeni življenje najditelju. O maski, s katero celo največja neroda v podobi bankirja postane heroj. Pod masko se zgodi transformacija osebnosti. Oseba šele z masko postane – osebnost. Kolegica mi je pokazala fotografijo, ki jo je pred kratkim posnela na Daljnem vzhodu. Moški ni hotel zamuditi prijetnega večera v jazz klubu. Prišel je in ves večer odsedel – z zaščitno masko na obrazu. Šele tako je namreč postal moški, ki lahko brezskrbno uživa.



Maska je trenutno beseda tedna na vseh celinah. S pridevnikom zaščitna ali kirurška je zavzela televizijske in radijske frekvence, pred njo je klonil svetovni splet. Ne poročajo pa še, da bi klonil tudi povzročitelj njene popularnosti – koronavirus. Maska, ki ne prepušča kapljic, je del svetovnega resničnostnega šova, družbena omrežja so ji dodelila osrednjo vlogo, maske počasi dobivajo več všečkov kot kulinarične umetnine ali selfiji vaških lepotic, in že nekaj dni je prva vest v svetovni resničnostni grozljivki – maska. Enako kot Maska izpred četrt stoletja tudi maska tretjega tisočletja drastično spreminja življenje. In to ne enemu fiktivnemu junaku, temveč milijardam živih primerkov na edinem planetu, ki ga imamo.



Če smo se nekoč zabavali ob filmskem stvoru, v katerega se je pod masko preobrazil obupani bankir, smo zdaj v obratni situaciji. V vojni proti neznanim virusom je vse bolj jasno, da je minil čas, ko se nam maskirani zeleni stvori zdijo zabavni. Vse bolj je jasno, da nam bo v ne tako daljni prihodnosti očitno samo še s pomočjo mask uspelo preživeti. V izrednih razmerah »maskiranega« tretjega tisočletja se celo selfijem vaških lepotic slabo piše. In prav nič se ne zabavamo ob tem. Nasprotno. Ali tudi vam filmski scenarij o maski, ki lahko drastično spremeni življenje, zveni tako – zlovešče? In tako nevarno blizu?