FOTO:Med golimi ljudmi ni razlik, pravijo Rusi

Transsibirski vlak ure in ure sopiha skozi prostrano tajgo med Novosibirskom in Krasnojarskom. Debela snežna odeja, globok minus in daleč od urbane civilizacije. Le vsako uro ali dve se na manjših postajah na kratko ustavimo. Kljub večdnevni vožnji ni nikoli nobene zamude; vlak se ustavlja do minute natančno po voznem redu.Krasnojarsk je prijetno, čisto rusko mesto ob reki Jenisej, ki se lenobno vije skozi hribovje proti Severnemu morju. Ladje, ki poleti plujejo po reki, spijo zimsko spanje na zaledenelem obrežju. Tudi tu Lenin še stoji na glavnem trgu. »Sedanje ruske oblasti so vsakemu mestu pustile, da sámo svobodno izbere, ali ...