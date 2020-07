FOTO:Med trtami in oljčniki z razgledom na morje

Še preden se pripeljemo v Truške, z obeh strani očara razgled. Na eni je morje, na drugi zelena gričevnata notranjost, posejana s trto in oljčniki, ob tipičnih hišah, razmetanih po vrhovih okoliških hribčkov, se dvigujejo ciprese. Med gručami hiš vijuga ozka cesta, se spušča po gričih, znova dviga in ob vsakem dvigu vselej razkrije del tistega, ob čemer se kar sama po sebi vsiljuje pregovorna primerjava s Toskano ali Provanso. Ko pridemo v to istrsko vas, kmalu ugotovimo, da Truške niso ene, ampak jih je več. Sestavljene so namreč iz šestih zaselkov, to so Bočaji, Kozloviči, Jurasi, Kortina, Gonjači in Vršič. ...