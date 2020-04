FOTO:Mesto, katerega lepote so začasno rezervirane za domačine

Zadnje tedne veliko beremo in slišimo o italijanskem mestu Bergamo. Nekateri tamkajšnje razmere zaradi epidemije novega virusa sars-cov-2 označujejo že za apokaliptične. A čeprav je žarišče tega virusa v Italiji prav Bergamo, je ta sicer zelo simpatično mesto. V preteklosti sem ga večkrat obiskala in se vanj rada vračam. Pristne uličice starega dela mesta, prisrčnost, dolce vita na njihov način. Turistične ponudbe je zadosti, hkrati pa so srednjeveške ulice še vedno dovolj prvinske, da o kulinariki ne govorim.Četrto največje mesto Lombardije (večja so le Milano, Brescia in Monza) leži okoli 55 kilometrov severovzhodno ...