FOTO:Mož, ki je stal vse do Pekinga

Nekdo je odprl okno, da so rumenkaste zavese zaplesale po vagonu. Zvok koles, ki so prej na ovinkih zamolklo zavijala in poskakovala, je postal glasnejši. Kuharji in natakarji so se spravljali pokonci z oblazinjenih jedilnih kotov, ki so podnevi namenjeni gostom. V termovko sem stresla še zadnji paket iz zaloge (ne ravno prepričljivega) instantnega kapučina. Domačini so v glavnem ljubitelji čaja, zato se je do dobrega kofeinskega zvarka težje dokopati. Sploh če živiš v majhnem kraju, kot jaz. Pred dvema mesecema sem doma polnila torbe z rečmi, ki bi jih tukaj dobila za drobec siceršnje cene. Takrat sem primerjala kakovost ...