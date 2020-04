FOTO:Na ladjah še vedno ujetih 6000 ljudi

Na ekspedicijski križarki Greg Mortimer je okuženih najmanj 60 odstotkov potnikov in članov osebja. FOTO: Pablo Porciuncula/AFP

Po Shackletonovih stopinjah

Potniki na ladji Coral Princess so končno dočakali zasidranje na Floridi. FOTO: Chandan Khanna/AFP

Izkušnja z Diamond Princess ni zalegla

Potovanje Coral Princess bi se moralo končati 19. marca. FOTO: Chandan Khanna/APF

Največji vir okužb s koronavirusom v Avstraliji Včeraj je avstralska policija preiskala turistično križarko Ruby Princess, zasegla črno skrinjico in zaslišala posadko zaradi izkrcanja skoraj 2700 potnikov v Sydneyju 19. marca, čeprav so imeli nekateri bolezenske znake, podobne gripi. Kasneje je bilo na testiranju na novi koronavirus pozitivnih več kot 600 ljudi z ladje, približno 10 odstotkov potrjenih primerov v Avstraliji. Za covidom-19 je doslej umrlo 15 ljudi z ladje, skoraj tretjina vseh v Avstraliji.

Več kot 6000 ljudi je trenutno še na turističnih križarkah, čeprav veljajo ti hoteli na vodi od začetka februarja, ko so odkrili okužbe na ladji Diamond Princess , za legla širjenja novega koronavirusa. Po poročanju Guardiana je na morju ujetih najmanj osem ladij, med njimi tudi manjša ekspedicijska križarka Greg Mortimer, na kateri je okuženih najmanj 128 potnikov in članov osebja ali skoraj dve tretjini vseh.Ladja Greg Mortimer avstralskega podjetja Aurora Expeditions je od 27. marca zasidrana 20 kilometrov od urugvajske obale, saj oblasti te južnoameriške države ne dovolijo, da bi na njenih tleh izkrcali potnike (132) in osebje (85). Med njimi je najmanj 60 odstotkov pozitivnih na sars-cov-2. Večina potnikov je iz Avstralije, Nove Zelandije, ZDA in Velike Britanije, kar nekaj je starejših od 70 let s kroničnimi boleznimi, je povedala Karina Rando, ena od 21 urugvajskih zdravnic in zdravnikov, ki so jih napotili na ladjo. Zbolel je tudi zdravnik, zaposlen na krovu.Ekspedicijska ladja se je 15. marca iz argentinske Ushuaie, enega od najjužnejših mestec na svetu, odpravila na šestnajstdnevno križarjenje do Antarktike in Južne Georgie Po Shackletonovih stopinjah (poimenovano po britanskem raziskovalcu Antarktike). Za sanjsko potovanje so potniki, kot je mogoče sklepati po cenah na spletni strani, plačali okoli 15.000 evrov, a se je kmalu po izplutju spremenilo v moro. Pri nekaterih potnikih so opazili simptome bolezni covid-19 ter se obrnili proti urugvajskemu glavnemu mestu. Tam jih niso hoteli sprejeti. Sčasoma so oblasti popustile in v britansko bolnišnico v Montevideu poslale osem najhuje bolnih, nato so organizirale nujne polete, s katerimi odvažajo potnike. Toda vsak polet stane skoraj 8500 evrov na osebo, zato je podjetje prosilo za pomoč avstralsko vlado.Na morju je več kot mesec dni tudi turistična križarka Coral Princess, na kateri je 1020 potnikov in 880 članov posadke. Med slednjimi je po poročanju MMC Slovenec Evgen Ivanc. Križarjenje se je začelo 5. marca v San Antoniu v Čilu in bi se moralo po dveh tednih končati v Argentini, vendar zaradi najmanj ducata okuženih (dva potnika sta umrla) ladja ni smela zapluti v pristanišča, dokler ni pred dnevi le dobila dovoljenja, da se zasidra v Miamiju na Floridi.Več tednov je trajala tudi agonija turistične križarke Zaandam, na kateri so umrli štirje ljudje, več deset je resno bolnih in so se pred dobrim tednom vendarle izkrcali na Floridi. V tem času je po poročanju britanskega Guardiana na takšnih ladjah še 6300 ljudi. Podjetja, ki upravljajo turistične križarke, so pojasnila, da so jih razmere ujele na morju, nekatere so bile namreč na večmesečnem potovanju okoli sveta.Hkrati sta minila več kot dva meseca od tega, ko se je znašla v težavah​ Diamond Princess, ki je bila prvo žarišče širjenje novega koronovirusa zunaj Kitajske. V karanteni ob obali Japonske je bila od 4. februarja, na njej so bili tudi štirje potniki iz Slovenije, dva sta bila okužena , deset potnikov s te križarke je umrlo. Od 8. marca, ko je ameriški center za nadzorovanje in preprečevanje bolezni odsvetoval potovanja s turističnimi križarkami, je po pisanju Guardiana iz ameriških pristanišč odpotovalo najmanj šest takšnih ladij, dve celo po tistem, ko je svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo.