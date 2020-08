FOTO:Na Salzburškem: In svizec neutrudno drsi skozi rokave

Obiskovalci vseh generacij se vozijo po hribih okoli Fuschla, mnogi z električnimi kolesi, ki jih lahko tam najamejo. Foto Salzkammergut Trans E-MTB



Kjer so snemali filme o Sisi

Ob mlinski pohodni poti, okrog mesteca Ebenau, je še vedno veliko starih, vodnih mlinov.

Fotografije Milan Ilić



Kolesarjenje, soteskanje, pohodništvo

Poleg vseh drugih dejavnosti se je ob jezeru zelo lepo tudi samo sprehoditi.

Foto Michael Groessinger



Sokolarji v srednjeveški trdnjavi



Največja ledena jama na svetu

Eisriesenwelt Werfen je največja ledena jama na svetu.

Foto Milan Ilič



Raj za ljubitelje počasne vožnje

Nedaleč od Hohenwerfna je velikanski zaprt prostor, ki ga niso zgradile človeške roke. Foto Milan Ilić

V mestu Salzburg in drugih krajih dežele je to poletje bistveno manj turistov kot v zadnjih letih, vendar so nekateri hoteli zelo dobro zapolnjeni. Eden takih je dvorec Fuschl na istoimenskem jezeru, približno dvajset kilometrov zahodno od mesta Salzburg. Območje okoli jezera Fuschlsee, del salzburškega dela znamenite avstrijske turistične regije Salzkammergut (alpska jezera, rudniki soli, zdravilišča), je od zdavnaj privlačna lokacija za bogate. Sredi 16. stoletja so salzburški nadškofiji zgradili ob tem jezeru lovski grad, konec 20. stoletja pa je bil na drugi strani jezera postavljen sedež svetovno znanega podjetja Red Bull, najmočnejše avstrijske blagovne znamke.Skoraj pol tisočletja, od začetka 14. do začetka 19. stoletja, so bili nadškofi tudi civilni vladarji in knezi države Salzburg. Živeli so izjemno razkošno, bogati zaradi rudnikov soli in zlata – in ni bilo naključje, da so za svoje poletno letovišče izbrali polotok na jezeru Fuschl. Grad je na odlični, panoramski lokaciji ob tem slikovitem jezeru, dolgem približno pet kilometrov in širokem skoraj en kilometer. Nekdanje nadškofijsko posestvo je zdaj razkošen in drag hotel, v katerem je veliko znanih osebnosti, zlasti v času Salzburškega poletnega festivala. V gradu Fuschl in okoli njega je bilo posnetih več prizorov znamenite trilogije celovečernih filmov o Sisi – cesarici Elizabeti – ženi cesarja Franca Jožefa, z igralko Romy Schneider v glavni vlogi. Tik ob gradu Fuschl, tik ob obali jezera, je Dvorno ribištvo, kjer je tudi restavracija z odličnimi svežimi in prekajenimi ribami iz jezera. Prekajena jezerska postrv in ozimica sta vrhunska kulinarična specialiteta.Ljubitelji prvovrstne kuhinje obiščejo tudi restavracijo Brunnwirt na drugem koncu jezera, v Fuschlu, pri centrali Red Bulla. Restavracija in mali hotel Brunnwirt sta v 600 let stari hiši, ki je že šest generacij v lasti družine Brandstätter. Zdaj sta to Gerti in Johannes, ki je odličen kuhar.Po dolžini jezera, med dvorcem Fuschl in mestom Fuschl am See, redno plove potniška ladja. V Fuschlu je to poletje poln hotel Mohrenwirt, specializiran za kolesarje. Mnogi od njih so športno usmerjeni gorski kolesarji, vendar ne vsi. Gostje vseh generacij se vozijo po hribih okoli Fuschla, mnogi z električnimi kolesi, ki jih lahko tam najamejo. Na enem od teh smo se v enem dnevu peljali 35 kilometrov – in hkrati premagali dobrih 400 metrov višinske razlike do restavracije Hatzenalm v hribih južno od jezera Fuschl. Električna kolesa niso motorna kolesa, kolesar mora obračati pedale, vendar takšno kolo zelo olajša vožnjo v hrib navzgor. Model, ki smo ga imeli, omogoča premagovanje tudi zelo strmih vzponov. Kdor želi kupiti vrhunsko kolo tega tipa, bo plačal od 7000 do 10.000 evrov.Številni ljubitelji aktivnih počitnic, veliki in mali, uživajo tudi v soteskanju, sprehodu v posebni opremi, v ledeni vodi skozi kanjone alpskih potokov. Takšna ponudba, primerna za družine, tudi za otroke, starejše od osem let, je na voljo v hotelu Obermayr v Ebenauu, med Salzburgom in jezerom Fuschl. Tura za amaterje je tudi nekoliko naporna, vendar je soteska Almbachklamm zelo blizu hotela, njene zahtevnejše dele, kot so skoki v vodo z različnih višin, pa je mogoče zaobiti.Če si želite manj napornega pohodništva, se boste podali po Mlinski pohodni poti, okrog mesteca Ebenau, ob katerem je še vedno veliko starih, vodnih mlinov. Ta cesta vodi do impozantnega slapa, imenovanega Plötz. Visok je 25 metrov in zaščiten kot naravni spomenik.Veličastni dvorec Mirabell v Salzburgu, podeželski dvorec Hellbrunn pri Salzburgu, znan po svojih vodnjakih, fontanah in vodnih igrah, pa tudi velikanska trdnjava Hohensalzburg nad starim mestnim jedrom Salzburga niso edine znamenite zgradbe nekdanjih vladarjev tega dela Avstrije. Trideset kilometrov južno od Salzburga, visoko na skali nad reko Salzach, stoji mogočen grad Hohenwerfen. Star je več kot 900 let, večkrat dograjen in prenavljan, več kot 600 let pa je bil sodno in upravno središče, tudi zapor.Hohenwerfen je v zadnjih desetletjih ena največjih turističnih atrakcij v provinci Salzburg; lani je imel več kot 160.000 obiskovalcev. Te poleg notranjosti gradu pritegne tudi predstava s sokoli, orli, sovami in drugimi plenilskimi pticami, ki se v vrtoglavem letu, nizko nad gledalci, vedno vrnejo na rokavice sokolarjev.Nedaleč od Hohenwerfna je veliko večji zaprt prostor, ki ga niso zgradile človeške roke. Velika vrata, skozi katera vstopimo v Eisriesenwelt Werfen (Velikanski ledeni svet Werfen), nas pozdravijo z izjemno močnim ledenim prepihom. Tudi sredi poletja morate priti sem v zimskih oblačilih in robustnih čevljih. Eisriesenwelt Werfen je največja ledena jama na svetu. V alpskem, apnenčastem masivu Tennengebirge so speleologi v zadnjih 150 letih raziskali 40 kilometrov povezanih jam. Dober kilometer tega jamskega sistema je odprt za turiste. Obiskovalec tu vidi redke naravne pojave. Ledeni zrak, ki pozimi vstopa v ta sistem jam, hladi vodo, nastalo spomladi s topljenjem snega, in jo spremeni v čudežne, ledene skulpture.Eisriesenwelt bo letos imel manj obiskovalcev, ne le zaradi pandemije. Julija je, po močnem deževju, skala zdrsnila z vrha hriba in ubila najstnika, turista iz Iraka, ki se je vzpenjal po cesti proti vhodu v jamo. Po tem je bil Eisriesenwelt zaprt 20 dni, do začetka avgusta.Dežela Salzburg ima ponudbo za tiste, ki se radi peljejo z avtomobilom. Vsako leto v poletni sezoni, do novembra, je odprta za promet Großglocknerjeva visokoalpska cesta, ki se oglašuje kot najvišja panoramska cesta v Avstriji. Ta turistična cesta, ki so jo zgradili leta 1935 (enodnevna cestnina stane 37 evrov za avto, 27 evrov za motor), je dolga 48 kilometrov, z 38 serpentinami vodi čez Visoke Ture, najstarejši in največji avstrijski nacionalni park, poimenovan po tem delu Alp. Cesta povezuje mesto Bruck v provinci Salzburg z mestom Heiligenblut na avstrijskem Koroškem. Na najvišji točki se dvigne na več kot 2500 metrov nadmorske višine. S ceste se odpre panoramski pogled na številne gorske vrhove, višje od 3000 metrov, tudi na najvišjega v Avstriji, Großglockner (3798 metrov) – če ga ne skrivajo oblaki, kar je pogosto tudi poleti.Na tej cesti, v bližini Fuscherjeve mlake, se splača ustaviti v istoimenski gostilni, ki jo že desetletja vodita Herbert Haslinger in njegova žena. Herbert je znan tudi kot Mankeiwirt (gostilničar svizcev v provincialnem žargonu), potem ko je pred nekaj leti našel majhnega svizca – ki bi brez svoje matere gotovo poginil. Svizec po imenu Morfi se ne loči od Haslingerja. Ko stojiva in se pogovarjava pred gostilno, Morfi neutrudno drsi skozi rokave, sprednjo odprtino in ovratnik Herbertove jakne. Haslinger je napovedal, da se bo po tej sezoni (ki se konča 1. novembra) upokojil, po 50 letih dela, in prodal gostilno, zato morajo vsi tisti, ki si želijo ogledati njegove igre z Morfijem in še nekaterimi drugimi hišnimi svizci, pohiteti.