Naj se zasliši pokanje zamaškov!

FOTO: Markus Spiske

46 % mladostnikov srečno novo leto vošči po messengerju.



6000 raket in petard poleti v zrak na največjem silvestrskem praznovanju pred Brandenburškimi vrati v Berlinu, kjer vsako leto slavi več sto tisoč ljudi.



62 % ljudi pravi, da je njihova najpomembnejša novoletna zaobljuba izogibanje stresu oz. njegovo zmanjšanje.



48 km/h letijo zamaški, ko odpremo steklenico penine.



133 milijonov je lani zaslužila nemška silvestrska panoga.

5 mest, ki vedo, kako se praznuje silvestrovo



Berlin

Brezplačno silvestrujte v veliki množici pred Brandenburškimi vrati. Obiščite katerega od številnih silvestrskih ali novoletnih koncertov, npr. v dvorcu Charlottenburg ali operi Komische Oper.



Hamburg

Reka Alster v plamenih! Hanzeatsko mesto Hamburg vas pričakuje z veličastnim ognjemetom, ki odseva v vodi.



Köln

Obiščite koncert v kölnski katedrali in nazdravite novemu letu v enem od številnih barov.



Leipzig

Malo bolj udobno, a vseeno z veliko živahnega vzdušja lahko silvestrujete na Saškem.



Bayreuth

Bavarci praznujejo na vasi in v mestu. Podnevi se sprehodite po čudovitem zimskem Bayreuthu, zvečer pa zaplešite v disku.

5 jedi, ki za božič ne smejo manjkati na nemških mizah:



Raclette

Priljubljena klasika iz ponve poskrbi za zabavo in je popolna za dolge večere. Njena prednost je, da jo lahko pripravimo za vegetarijance, vegane ali vsejedce. Vsak lahko svoj krožnik okrasi po svoje.



Fondi

Sir, čokolada ali olje – na številnih zabavah fondi nikakor ne sme manjkati.



Krap Ribe se na silvestrskih krožnikih znajdejo predvsem v severnem delu Nemčije.



Krofi

Napolnjene krogle iz kvašenega testa so zelo priljubljene ob polnoči. V nekaterih regijah en krof namesto z marmelado napolnijo z gorčico. Oseba, ki ga dobi, naj bi imela še posebej veliko sreče.



Krompirjeva solata s klobaso Tipična jed ob mnogih priložnostih – tudi za silvestrovo.

Med tradicionalne novoletne jedi spadata raclette in fondi. FOTO: Angela Pham

5 nemških tradicij, ki jih morda še ne poznate



Novoletno kopanje

Kopanje v Severnem in Baltskem morju na novoletni dan je velik dogodek za staro in mlado!



Novoletno čiščenje

Novo leto daje možnost, da očistijo svoj dom in svojo dušo.



Luske krapov

Po tradiciji naj bi krapova luska v denarnici prinašala denar. Nekateri jo nosijo s seboj vse leto.



Dinner for One

Skeč iz leta 1961 skoraj vsako uro predvajajo na nacionalni televiziji in je za večino Nemcev obvezen del silvestrskega večera.



Vlivanje svinca

Čeprav je Evropska unija leta 2018 zaradi tveganja za zdravje prepovedala vlivanje svinca, ne gre mimo tradicije. Po novem večina Nemcev uporablja set iz kositra.

Ena izmed nemških novoletnih tradicij je novoletno kopanje. FOTO: Timo Roth

5 novoletnih zaobljub, ki se jih moramo držati v prometu



Ugodno z avtobusom in vlakom

Številne destinacije v Nemčiji so ugodne in jih lahko enostavno obiščemo z avtobusom ali vlakom in tako zmanjšamo svoj ogljični odtis.



Potovalni pripomočki za večkratno uporabo

Tudi na potovanjih je dobro, da imamo pri sebi lonček za kavo ali steklenico za vodo. Uživajte v kavi tudi v kakšni prijetni kavarni.



Prenočitve v ekohotelih

Vedno več hotelov se specializira za trajnostna potovanja. V porastu so hoteli, ki ne uporabljajo izdelkov za enkratno uporabo.



Uživanje v lokalnih izdelkih

Ko potujete, spoznavajte državo in ljudi z vsemi čuti. Z lokalnim vinom, regionalnimi jedmi in malimi družinskimi obrati si lahko polepšate vsake počitnice.



Obisk BTHVN2020

Ves svet slavi 250. rojstni dan Ludwiga van Beethovna in v Nemčiji, njegovi domovini, lahko vse leto odkrivate, kar želite vedeti o njem.

V letu 2020 bo cel svet praznoval 250-letnico skladatelja Ludwiga van Beethovna. FOTO: Michael Sondermann Bundesstadt Bonn

Vsaka regija ima svojo tradicijo in številne družine navade prenašajo iz roda v rod. V Nemčiji lahko vsakdo najde kaj zase!Silvestrska noč je najbolj praznično obarvana v letu. Po državi je ob vstopu v novo leto na tisoče organiziranih prireditev, ki jih obiščejo družine in prijatelji.Prvič so novo leto praznovali stari Rimljani, ko so leta 153 pr. Kr. začetek leta s 1. marca prestavili na 1. januar. Silvestrski večer je nato leta 335 n. št. dobil ime v čast pokojnemu papežu Silvestru. Danes Nemci na ta dan razmišljajo o novoletnih zaobljubah in svojim najdražjim zaželijo srečo. Priljubljeni so majhni prinašalci sreče, kot so prašički, štiriperesne deteljice, figurice dimnikarja ali pikapolonice.Staro kmečko pravilo v Nemčiji pravi, da silvestrski veter in toplo sonce pokvarita upanje na vino in koruzo. Torej, vetrovni silvestrski večer in toplo jutranje sonce 1. januarja napovedujeta slabo letino v vinogradih in na žitnih poljih. A še nekaj je navad, ki se jih držijo Nemci. Predstavljamo vam, kako je najbolje preživeti silvestrovo in kaj morate vedeti.