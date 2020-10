Nemčija – čudežna dežela za pohodnike

Nacionalni park Jasmund ©DZT FOTO: Lars Schneider

Za nosom po Nemčiji: Korak za korakom raziskujte to čudovito deželo med obalo in Alpami in zbirajte trenutke, ki vam jih nihče ne more vzeti. Več kot 200.000 kilometrov označenih pohodniških poti se ponaša z veliko raznolikostjo, zato bodo na svoj račun prišli tako zagrizeni planinci kot ležerni sprehajalci in družine. Pustite se razvajati gostiteljem v pohodnikom prijaznih nastanitvah in izvedeli boste, zakaj aktivne počitnice v Nemčiji pomenijo čisto sprostitev. Kaj pravite na pohod po eni od naslednjih 13 pohodniških poti?Na severu lahko po Poti ob obali Baltika prehodite del evropske pešpoti E9. To je najlepša obalna pohodniška pot v Nemčiji. Na 400 kilometrih od Lübecka do Ahlbecka bosta veselje do pohodništva dopolnjevala vonj in bližina morja. Izhodišče je v obmorskem letovišču Travemünde pri Lübecku. Pot vas bo vodila skozi borove gozdove in mimo rumenih repičnih polj. Pri tem pohodu si je vredno vzeti čas. Čas za to, da se sprehodite po plaži in naberete nekaj školjk in koščkov jantarja. Čas, da obiščete stari hanzeatski mesti Wismar in Stralsund, da se zazrete v neskončno modrino Baltskega morja, po dolgem dnevu pa si privoščite kakšno kulinarično specialiteto severa. Pohodniška pot ob obali Baltika se konča v obmorskem letovišču Ahlbeck na otoku Usedom. Od Baltskega morja se lahko poslovite z najstarejšega pomola v Nemčiji.V osrčju Nemčije se lahko podate po poti čarovnic. Harzer Hexen-Stieg je 97 kilometrov dolga čarovniška pešpot skozi narodni park Harz. Z izhodišča v kraju Osterode boste hodili po starih trgovskih poteh, ki so jih nekoč uporabljali za prevoz rude. V okolici Torfhausa urejena pot iz lesenih desk vodi po obsežnem barju. Po Goethejevi poti se lahko povzpnete tudi na Brocken, najvišjo goro v Harzu. Tam vas z malo sreče čaka čudovit razgled. Harzer Hexen-Stieg se nato nadaljuje navzdol skozi čudovite gozdove. Morda vam uspe ujeti pogled na železniško progo Brockenbahn, po kateri še vedno vozi črna parna lokomotiva. Končno pridete do soteske Bodetala in se čez Hudičev most (Teufelsbrücke) podate proti mestu Thale. Pot po Harzer-Hexen-Stiegu je pravo potovanje skozi čas, obarvano s srednjeveškimi miti. Uživajte!Gremo na jug! Denimo na pohod po najdaljši certificirani pohodniški poti v Nemčiji, »zlati poti« Goldsteig . Izbirate lahko med športno navdihnjeno severno različico poti, ki vodi skozi narodni park Bavarski gozd, in nekoliko bolj ležerno južno različico. Na tej 660 kilometrov dolgi poti z Zgornje Pfalške skozi Bavarski gozd boste ves čas v objemu narave. Goldsteig se začne v Marktredwitzu in konča v Passauu, mestu treh rek. Uživajte v presunljivih razgledih in si pljuča napolnite s svežim zrakom. Ob poti so tudi čudovite gore Rachel, Lusen in Großer Falkenstein. Regija, po kateri vodi Goldsteig, slovi po bavarskem pivu, ki se odlično poda k obilnemu obroku. Če pivski kozarec pridržite proti soncu, jo boste zagledali: zlato barvo Goldsteiga.Enega od najlepših pohodov ponuja Malerweg , Pot slikarjev. Ko boste hodili po pravljični pokrajini Saške Švice, vas bo obdajala čista romantika. V Labskem peščenjakovem hribovju (Elbsandsteingebirge) vas bodo očarale impozantne pečine iz peščenjaka, panoramski pogledi na Elbo in mizaste gore. Čaka vas slikovito pohodniško doživetje. Romantični slikarji, kot je Caspar David Friedrich, so Labsko peščenjakovo hribovje kot velikansko kuliso odkrili že dolgo tega. Na Malerwegu pa so motive našli tudi številni hollywoodski ustvarjalci. V Labskem peščenjakovem hribovju so bili posneti filmi Zgodbe iz Narnije, Atlas oblakov in Grand Budapest hotel. Malerweg je poseben tudi zato, ker ima veliko športnih odsekov. Rustikalne gorske koče v ozkih dolinah in na gorskih vrhovih pa vas bodo vedno znova premamile s hladno pijačo in toplim obrokom. Posebno vredna ogleda sta slap Lichtenhain in trdnjava Königstein. Ne spreglejte tudi starega mestna jedra Pirne in zdraviliškega mesta Bad Schandau. Saar-Hunsrück-Steig je razburljiva pot s številnimi naravnimi stezicami.410 kilometrov čistega pohodništva! Izhodišče je pri Zgornji Mozeli, pri tromeji, nato pa se nadaljuje čez travnike in sadovnjake vse do znamenitega rečnega okljuka Saarschleife. Ob poti lahko občudujete akumulacijska jezera, reke Mozela, Saar in Ren ter številne očarljive potočke. Spoznavali boste Hunsrück, divjo naravno krajino z obsežnimi gozdovi, polji in travniki. Začutite utrip mesteca Herrstein s tradicionalno predalčno leseno gradnjo ter divjo in romantično dolino Baybachtal z zasanjanimi mlini. Zaključek Saar-Hunsrück-Steiga pa je naravnost presunljiv: slikovite poti, razgledi in vinogradi ob Renu vodijo v mesto Boppard.Pa končajmo z nemško pohodniško klasiko: 285 kilometrov dolgo pohodniško potjo Westweg v Schwarzwaldu. Prepustite se slikoviti pokrajini, gostoljubju in kulinariki regije na grebenih Schwarzwalda. Bi poskusili schwarzwaldsko šunko ali se posladkali s schwarzwaldsko češnjevo torto? Priložnosti, da se okrepčate, bo dovolj, sicer pa boste večino časa preživeli na zahodnem grebenu Schwarzwalda. Tam se bodo vedno znova ponujali pogledi na dolino Rena vse do francoskih Vogezov. Po obsežnih smrekovih gozdovih, ozkih gorskih poteh in širokih gozdnih cestah, po zgodovinskih lesenih mostovih čez potoke, skozi visoko barje in mimo znamenitega jezera Titisee ... Odklopite se od preostalega sveta in uživajte na najlepši pohodniški poti v Schwarzwaldu.Ne glede na to, kateri pohod vam bo najljubši, pa boste brez dvoma izkusili najlepšo stran Nemčije. Zdaj pa le hitro obujte pohodniške čevlje in pot pod noge!