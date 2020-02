FOTO:Od Cape Towna do Nordkapa – s kolesom

Ko se je Teresie Hommersand pred osmimi leti odločila, da ne bo več potovala z letali, je živela v Južni Afriki. Leta študija in nato tudi dela v tej afriški državi so se počasi iztekla in napočil je čas vrnitve v domovino. Kako, če polet ni opcija? Norvežanka je izbrala kolo in potovanje domov spremenila v okoljevarstveno misijo, poimenovala jo je Cape to Kapp, ki se bo po skoraj treh letih končala letos poleti. Prav te dni je na Dunaju, na obisku pri prijatelju in slovenskem matematiku, ki dela v Avstriji, Matjažu Kovšetu. »Prvič v življenju sem bila v operi in nadvse uživala,« je navdušeno povedala. Te dni ima ...