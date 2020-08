Okusite zdravilno moč lepot Bleda

Rikli je svetoval tudi pitje sveže alpske vode na tešče. Foto: Sava Hotels & Resorts

Riklijeve metode zdravljenja v Rikli Balance Hotelu

Regeneracijska Riklijeva soba v Rikli Balance Hotelu

V delu regeneracijskih Riklijevih sob je na stenah mah, ki čisti bakterije iz zraka in pripomore k celoviti prenovi telesa in duha. Foto: Sava Hotels & Resorts

Ritual Riklijev dan

Privoščite si regeneracijo telesa in duha po Riklijevih metodah. Foto: Sava Hotels & Resorts

Riklijeva kopel (voda, sonce, veter)

Katero Riklijevo kopel bi izbrali – vodo, sonce ali veter? Foto: Sava Hotels & Resorts

Riklijev sprostitveni park

Zmanjšajte stres in skrbi na Riklijevi bosonogi poti. Foto: Sava Hotels & Resorts

pristno doživetje Bleda nadaljevati v hotelu in s svojim odgovornim obiskom prispevati k ohranitvi naravnih lepot slovenskega alpskega bisera, potem je Rikli Balance Hotel s konceptom zdravljenja in sproščanja Arnolda Riklija idealna izbira za vas. Če želite izkoristiti blagodejne učinke narave,nadaljevati v hotelu in s svojim odgovornim obiskom prispevati k ohranitvi naravnih lepot slovenskega alpskega bisera, potem jes konceptom zdravljenja in sproščanja Arnolda Riklija idealna izbira za vas.

Bled po vsem svetu opisujejo kot, a je v resnici veliko več kot le jezero z otočkom in gradom, ki bdi nad njim. Ni le pravljično prelep kraj, ampak s termalnim izviri, čistim zrakom in soncem ponuja tudi za zdravje izjemno blagodejno okolje in idealen. Narava, svež zrak, regeneracija, butična in pristna doživetja ter varen in trajnosten oddih je to, kar Slovenci cenimo, in vse našteto Bled nedvomno ponuja.Zdravilne lastnosti Bleda z okolico je prepoznal že švicarski zdravilec Arnold Rikli, ki je sredi 19. stoletja na Bledu zgradil prvo naravno zdravilišče. Za izboljšanje počutja se je oprl na naravne blejske dejavnike – zrak, vodo in sonce. Spodbujal je veliko gibanja na svežem zraku, zmerno, a kakovostno brezmesno prehrano in krepčilen spanec. Živeti po Riklijevo tako pomeni vstati pred sončnim vzhodom, piti svežo alpsko vodo na tešče, bosonogi hoditi po travniku z jutranjo roso, uživati lahke obroke, plavati, se sončiti ter veliko hoditi in se sprehajati na svežem alpskem zraku.Vsemu naštetemu pri usmeritvi gostov k sproščanju in oddihu sledijo tudi v nedavno prenovljenem, kjer oživljajo naravo in tradicijo lokalnega okolja in so trajnostno naravnani. V hotelskih sobah lahko spoznate zgodbe o kranjski čebeli, tradicionalnih gorenjskih vezeninah, lectovem srcu, smreki z bližnje planote Pokljuke in Arnoldu Rikliju, seveda. Če se želite med oddihom na Bledu sprehoditi po poteh Arnolda Riklija in njegovega koncepta zdravljenja, priporočamo:Svež zrak, čudovita narava in blagodejno podnebje z veliko sonca so v 19. stoletju prinesli zdravje in dobro počutje švicarskemu zdravilcu Arnoldu Rikliju, zato je na Bledu ustanovil naravno zdravilišče. V regeneracijski Riklijevi sobi poskušajo ustvarjati okolje za čim boljšo sprostitev in regeneracijo. Zagotavljajo jo 100-% naravni materiali, kot sta volna in les, ter kromoterapija z rdečo, belo, modro in zeleno svetlobo, ki vas očisti, sprosti, harmonizira in poživi. V delu regeneracijskih Riklijevih sob je na stenah mah, ki čisti bakterije iz zraka in pripomore k celoviti prenovi telesa in duha.Privoščite si holistično sprostitev po Riklijevem konceptu v Wellnessu Živa v Rikli Balance Hotelu, kjer vas poleg bazenov s termalno vodo in nepozabnimi razgledi na lepote Bleda čaka tudi bogata ponudba velneških programov z alpskim pridihom.Ritual Riklijev dan za popolno sprostitev in regeneracijo telesa in duha, prirejen po izbranih Riklijevih metodah naravnega zdravljenja, med drugim vključuje: neomejen obisk savn z bazeni, čaj in vodo, izbrani zeliščni piling v savni, zdrav obrok, zdrav napitek v sobi za sproščanje in 50-minutno masažo s snopki iz smrekovih vršičkov. Tapkanje s toplimi snopki po telesu namreč deluje blagodejno in sprostilno.V kopel v Wellnessu Živa vmešajo emulzijo po vaši izbiri (voda, sonce, veter) ter pripravijo kopel, ki vaše telo in duha napolni z energijo narave.V Riklijevem sprostitvenem parku, ki je v neposredni bližini Rikli Balance Hotela, upočasnite ritem življenja in si privoščite nekaj trenutkov za svoje dobro počutje, zmanjšajte stres in skrbi na Riklijevi bosonogi poti, pred vsakdanjimi obremenitvami pobegnite v zavetje narave, objemite drevo in si povrnite zdravje. Z vadbo joge v čudovitem okolju parka pa lahko umirite svoje misli, sprostite telo in si povrnete dobro počutje.