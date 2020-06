Ooopa … počitnice so končno tu s Turistično agencijo Palma

GRČIJA – največja poletna zvezda Sredozemlja

FOTO: Agencija Palma

Dubrovnik, nikoli več tako ugodno

SLOVENIJA, povsod je lepo, a doma je najlepše

Nekaj dolgih tednov se je zdelo, da imamo življenje na pavzi. Za vse, ki niste prenehali sanjati in verjeti, bo letošnjih oddih med najtežje pričakovanimi.»Ellada mou!« Tako rečeš, če jo obožuješ. Palmovci smo v modro-belo deželo zaljubljeni že celih dvajset let. Opajamo se z zgodbami in smehom, z oljčnim oljem in feto, z borovci in morjem, z božansko grško kulinariko, domačnostjo in gostoljubnostjo. Letos bodo imele počitnice poseben čar, zato je zelo pomembno, da si izberemo počitniško destinacijo, ki nam je že od nekdaj pri srcu. Palmovci smo prepričani, da bo letos Grčija največja poletna zvezda Mediterana. Od 3. julija bomo pod Palmo z našimi posebnimi letali iz Ljubljane poleteli na kar deset grških otokov, dodatnih deset pa jih lahko dosežete še z ladjo.imenujemo grška Dalmacija oziroma počitniški raj z veliko sonca. V Krf se je zaljubila že cesarica Elizabeta, princesa Sissi. Tukaj se boste lahko prepustili čarom otoka, ki vas bo zapeljal z bogato zgodovino in čudovitimi plažami. Veliko hotelov ponuja storitev, v kateri je vse vključeno, ali polpenzion. ZAKINTOS priporočamo družinam. Na njem najdete vse: čudovite plaže, tradicionalne vasice, živahno nočno življenje in podvodni svet, kjer kraljujejo karete, želve velikanke. Seveda pa ne smete pozabiti obiskati najlepše plaže na otoku – plaže tihotapcev Navagio. Tudi tukaj je pester nabor odličnih hotelov, od vse vključeno do polpenziona ali prenočitve z zajtrkom. LEFKAS je otok najlepših plaž, ki hrani čare v pristni domačnosti, prelepih plažah, strmih klifih, tradicionalnih vasicah in po grški meri ukrojenem nočnem utripu. Preverjeni hoteli, odličen izbor. KEFALONIJA je idealna počitniška destinacija za ljubitelje prave Grčije. Velja za ikoničen otok, ki so ga uvrstili med deset najlepših turističnih ciljev sveta. Tukaj so posneli tudi film Corellijeva mandolina. Najlepša plaža je Myrtos beach, ki vam bo nedvomno ostala v spominu. Izbira za vse želje, od storitev, v katere je vse vključeno, do najemov studiev in apartmajev. RODOS je sončni otok, kjer najdete veliko lepih plaž s čistim morjem in sproščujočim vzdušjem. Obiskati morate slovito Dolino metuljev in priljubljeno vasico Lindos. Grški otok, ki ga priporočamo tudi za družine z otroki, za popotnike v dvoje ali dedke in babice. KRETA je raznovrsten otok za vse generacije, kjer lahko raziskujete življenje prve evropske civilizacije, vijugate med dramatičnimi soteskami in hribi, okušate pristno grško hrano v vaških tavernah in uživate na čudovitih plažah. Izjemen nabor hotelov po res ugodnih cenah. KARPATOS je pristen grški otok, ki vas bo očaral. Neustrašen, tradicionalen, svoboden in z navdihujočimi razgledi. Karpatos je zmagovalna kombinacija podeželske domačnosti, avanture z naravo in razvajanja v ležernem ritmu. Samo en pomislek vam zaupamo, in sicer: tako sem vam bo priljubil, da se boste želeli vedno vračati. SAMOS priporočamo za družine. Samos velja za najbolj zelen grški otok v Egejskem morju. Tukaj boste našli slikovito pokrajino in neokrnjeno naravo. V zavetju zelenih borovcev se senčijo in sončijo številne čudovite plaže ob čistem Egejskem morju. Samos je tudi izhodišče za dva čudovita in prvinska otoka, kot sta Ikaria in Paros. SANTORINI je otok najlepših sončnih zahodov. Očarljivi Santorini je magnet za romantične duše, najbolj prepoznaven po snežno belih vaseh z izjemnimi razgledi, čudovitimi plažami in odlično kulinariko. Otok vas bo navdušil in pričaral nepozabne počitnice. Santorini je tudi odlično izhodišče za raziskovanje pristnih Kikladov; blizu so Naxos, Paros, Mikonos, Folegandros, Ios ali Milos. Z veseljem pripravimo počitnice po vaši meri. KOS je raj za tiste, ki imate radi počitnice s ponudbo, v katero je vse vključeno. Otok, ki ga radi poimenujemo Plavajoči vrt Egejskega morja, slovi po dolgih plažah, čistem morju in opojnih sredozemskih cvetovih bezga, hibiskusa in jasmina.To je zdaj edino vprašanje in vsi smo si oddahnili. Pod Palmo in borovce, to vemo, ampak v kateri kraj? Poletja na Jadranu so med najlepšimi spomini mnogih morskih navdušencev.Tam je življenje preprosto. Zvok galebov, šumenje valov in vonj po borovcih nas vedno ponesejo v neki drugi svet. Brezskrben in preprosto lep.Na Jadranu se Slovenci počutimo kot doma. Palmovci smo za vas pripravili akcijske pakete v Istri Kvarnerju in Dalmaciji s čudovitimi otoki , poletimo s posebnimi letali, neposredno iz Ljubljane, od 25. junija in vse do oktobra! Počitnice v svetovljanskem Dubrovniku nikoli več tako ugodno, za vas smo pripravili posebne akcijske cene in 2 otroka do 15. leta počitnikujeta brezplačno Preživite letošnje počitnice v domačem okolju in izkoristite raznovrstnost, ki jo ponuja naša dežela. Slovenija , zelena lepotica, vas bo očarala z raznolikostjo, dinamiko in gostoljubnostjo. Slovenske TERME ponujajo visokokakovostne storitve, kjer si boste lahko privoščili brezskrbno sproščanje v savnah, se namakali v bazenih, prepustili odlični kulinariki in občudovali okoliške kraje.je odlična izbira za vse aktivne popotnike, predvsem za tiste, ki uživate v naravnem okolju.pa se lahko odpravite na slovensko obalo, ki vas bo s svojo pristnostjo naravnost navdušila.