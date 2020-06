FOTO:Osilnica, mali turistični čudež

Osilnica, mali turistični čudež

Obisk Zgornje Kolpske doline je lahko poln dejavnosti ali pa spokoja.

Obiskovalci se lahko z rafti, kanuji in kajaki popeljejo od Osilnice do Račkega Potoka, od Bosljive Loke do Kužlja in od Fare do Bilpe. FOTO: Promocijsko gradivo