FOTO:Ozaveščeni potniki se ozirajo za vlaki

Medtem ko se dviguje zavedanje o tem, kako letalski promet škodi okolju, znova postajajo bolj priljubljeni vlaki, čeprav čas in cena potovanj še nista njim v prid. Drobne znanilke sprememb so dodatne linije po Evropi, recimo nočni vlak med Dunajem in Brusljem, ki je pred leti že vozil na tej relaciji. Da zna biti železna cesta v marsičem hitrejša in ugodnejša od potovanja po zraku, je pred časom ugotavljal tudi portal Lonely planet. Slovenske železnice zaznavajo povečanje števila potnikov, a znatneje med tujci.Nočni vlak, ki potnike (sicer samo dvakrat na teden) pripelje v megleni Bruselj sredi dopoldneva, so avstrijske ...