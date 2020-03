FOTO:Pa smo dočakali prazen Trg svetega Marka

V Italiji so še pred kratkim sprejemali predpise, s katerimi so poskusili vzgojiti turiste, ki so se drenjali na njihovih znamenitostih, da bi naredili najbolj nepozaben selfi, si brezobzirno vzeli prostor za piknik ali hodili razgaljeni po ulicah njihovih mest. Zaradi koronavirusa se je tako rekoč čez noč vse spremenilo. Znamenitosti samevajo, mediji objavljajo fotografije s prizori prej in potem. Besedo overtourism, čezmerni turizem, je zamenjalo njeno nasprotje, undertourism, ko so potenciali neizkoriščeni. Najprej so prišle poplave, nato bolezen, so v časniku New York Times opisali niz nesreč, ki so v zadnjih mesecih ...