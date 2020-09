Penzjon državljana K.

Korona ukrepi so začeli vplivati na žensko nečimrnost in moško iznajdljivost.



Prijateljici, enemu najbolj toplih bitij, kar jih hodi po svetu, je covid prinesel grozno spoznanje - in sicer, da je hladna ženska. Ona?! V službi imamo že nekaj časa varnostnika, ki nam zjutraj meri temperaturo, je povedala. Tak prijazen gospod, ga je opisala. A kaj, ko ji vsej prijaznosti navkljub vsak dan nameri komaj tja do 35,2 stopinje Celzija in niti desetinke več. Raje kakšno manj. Med hladnimi uslužbenkami sem, mi je zaupala. Ona pa bi rada bila vroča ...



Nakar mi še znanec zaupa svojo covid zgodbo.

»Ali morda kršim zakon, če obrnem kar tule?« je podjetni K. vprašal policista, ko se je že tretjič v istem tednu s Hrvaške pripeljal obrnit na mejo s Slovenijo. Le kakšno uro vožnje od meje si je postavil počitniško prikolico in nič mu ne bo preprečilo, je rekel, da se ne naužije še zadnjih poletnih žarkov. Policist je v odgovor le skomignil z rameni, K. pa si je 48-urno bivanje v covid južni sosedi legalno podaljšal za celih osem dni. Na 240 ur!



Na Hrvaško je odpotoval, ko je ta že bila na rdečem seznamu. Ko je prvič prečkal hrvaško-slovensko mejo z namenom, da si podaljša bivanje na »prepovedanem« Jadranu, je rekel, da samo v Koper na kavico skoči - in se čez dobro urico vrnil prek drugega mejnega prehoda. Čez dva dni spet kavica in spet drug mejni prehod. Nakar se zamisli, da je takšno cijazenje sem in tja precej drago. Sklene ga racionalizirati. Ker policist ni imel nič proti, je K. z itinerarija črtal kavico v Kopru in večkilometrski ovinek do drugega mejnega prehoda in obrnil kar organu pred nosom. Država je bila sita, državljan K. cel, zakonu pa zadoščeno.



Nakar so Hrvati sklenili kamp predčasno zapreti. Tudi K. je moral spakirati. Ko je doma računal, kolikšno izgubo je pridelal to poletje, so ga iz kampa prosili za številko tekočega računa, ker mu bodo del denarja zaradi predčasnega »izgona« vrnili. Korona mi bo prinesla »penzjon«, in pol, se mu je smejalo ...