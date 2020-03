FOTO:Po poti prvih raziskovalcev Škocjanskih jam

V skoraj popolni jamarski opremi, hodeč po ozki stezici, visoko nad reko Reko, mi misel šine k raziskovalcem, ki so potko skozi Hankejev kanal v impresivnih Škocjanskih jamah klesali in postavljali pred več kot sto leti. Poguma jim zagotovo ni manjkalo, razmišljam, ko se držim za na novo postavljene ograje vznemirljive atrakcije škocjanskega podzemlja.Dogodivščina se začne v sprejemnem centru, ko si skupinica obiskovalcev najprej nadene zaščitne kombinezone in varovalne pasove ter čelade. Že pred obiskom pristojni opozorijo, da je za približno štiri ure dolgo sprehajanje po podzemlju potrebna dobra psihofizična ...