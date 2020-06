Počitnice v hotelu po koncu epidemije

Cafe-central Foto Lifeclass-Portorož

Plaža-Meduza-Beli-pomol Foto Lifeclass-Portorož

Plaža-Meduza Foto Lifeclass-Portorož

Privoščite si brezskrbno poletje.

Privoščite si brezskrbno poletje.

Več na: https://www.lifeclass.net/si/brezskrbno-poletje/

Po dveh mesecih karantene lahko vendarle načrtujemo prvi oddih zunaj domačega kraja. Kljub temu pa je marsikdo previden pri načrtih v časih, ko je še veliko nejasnosti. Vsekakor bo letošnji dopust prilagojen novi resničnosti, zato je pomembno, da se kot družba na to pripravimo. Vseeno je pretirana skrb odveč, saj bodo ponudniki turističnih namestitev s sprejetjem številnih ukrepov poskrbeli, da se boste počutili varne in da boste tako kot vsa leta prej uživali na zasluženem dopustu.so sprejeli vrsto ukrepov v želji, da bi svojim gostom ponudili varno okolje, v katerem se bodo dobro počutili. Ob upoštevanju navodil, ki jih je za namestitvene obrate pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), so posodobili higienske standarde in dodali nekatera nova pravila. V prvi vrsti bo to sevedavseh javnih površin. Prav tako bodo v vseh skupnih prostorih gostom na voljo razkužila. Tudi prijava v hotel bo prilagojena novim varnostnim direktivam. Vse hotelske kartice in ključi, ki jih bodo gostje prejeli, bodo predhodno razkuženi. Da preprečijo zadrževanje večjega števila ljudi na recepciji, so pripravili možnost. To pomeni, da bo imel gost možnost opraviti hiter check-in, in šele ko se bo udobno namestil v svoji sobi, ga bo poklical receptor in mu podal vse informacije glede bivanja v hotelu. Obenem bodo portirji gostu prtljago dostavili do vrat sobe, vanjo pa ne bodo vstopali. Ena izmed pomembnih novosti bo tudi ta, da se gost lahko odloči za možnost, da v času njegovega bivanja v hotelu. Razni materiali s turističnimi informacijami bodo na voljo samo na recepciji hotela, ne pa tudi v sobah, ki jih bodo po vsakem odhodu gostov temeljito razkužili.Kot določajo navodila s strani NIJZ, bodo zaposleni seznanjeni z vsemi potrebnimi ukrepi in bodo o njih obveščali tudi goste. Med drugim bodo ves čas skrbeli za primerno. V tem duhu so se v hotelih LifeClass odločili, da bodo namesto samopostrežnega bifeja večerjo stregli pri mizah . Gostje bodo imeli na voljo bogat meni, in sicer bodo lahko izbirali med hladnimi in toplimi predjedmi, glavnimi jedmi in domačimi sladicami.Osebje bo poskrbelo, da boter razkuževalo mize in stole po odhodu vsakega gosta iz restavracije. Za varnost bo poskrbljeno tudi v lepotnih in masažnih centrih.. Maska bo na voljo tudi za goste, ki je ne bodo imeli s seboj. Po vsaki stranki je predvideno razkuževanje rok, vseh površin, naprav in uporabljenih predmetov. Pri pedikuri in manikiri bo kozmetičarka uporabljalaV hotelih LifeClass so poskrbeli tudi za uporabo bazenov s termalno vodo Pramorje . Varnostno razdaljo med 1,5 do 2 m bo treba upoštevati pred vhodom na kopališče, v prostorih garderobe, pod tuši, na sončni terasi in med ležalniki.Prav tako bo pomembno– izjema so le družinski člani, ki sicer živijo skupaj. Spoštovanje ukrepov bodo nadzirali zaposleni na kopališču, ki bodo obenem vseskozi razkuževali ležalnike in drugo opremo. Podoben režim bo veljal tudi na hotelski, kjer bodo razkuženi ležalniki razporejeni na priporočeni varnostni razdalji.Informacije na: 05/692 9001 ali