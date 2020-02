Poletje diši po aktivnih počitnicah

Si že od nekdaj želite zaplavati z delfini?

Vas očara podvodni svet Mediterana?

Si upate voziti po levi?

Ste party animal?

Poleti si z veseljem namenimo nekaj več časa zase, za družino in prijatelje. Skupne trenutke skrbno načrtujemo, da so doživetja res nekaj posebnega in jih potem z veseljem nosimo s seboj vse življenje. Prav tako kot skrbno izbiramo doživetja, veliko časa posvetimo tudi izbiri lokacije poletnih počitnic. Ste letos že izbrali svojo? Morda vam mi prišepnemo naš predlog: Malta, nova vroča destinacija Mediterana, do katere lahko poletiMajhen, zgolj 27 km dolg in 9 km širok otok, je kot nalašč ustvarjen za raziskovanje. Ne glede na to, ali potujete z družino, sami ali z družbo prijateljev.Geološko del Afrike, arhitekturno precej arabska, kulinarično seveda mediteranska, z veliko sakralne dediščine Malteških vitezov (Velikih mojstrov) in funkcionalno angleška. Malta je destinacija, kjer znamenitostim, aktivnostim ter nočnemu življenju ni videti konca.Za vse polnoletne je na voljo edinstvena priložnost plavanja z delfini, lahko si pa doživetje ogledate le kot gledalec na tribuni. Poleg pa se nahaja ogromen vodni parkza fantastično zabavo vseh generacij. Če imate otroke vsekakor priporočamo obisk, kjer se lahko prehodite po kulisah filma Robina Williamsa in preizkusite ali je Popaj še vedno tako zelo močan. Ne pozabite pa s seboj prinesti tudi kopalk, saj ima zalivček tudi nekaj vodnih aktivnosti.Z masko na glavi lahko odkrijete bogat vodni živež in tudi številne potopljene ladje. Tako imenovani »shipwreck diving« je prava poslastica med potapljači, če pa le-to še niste, lahko na Malti opravite vse potrebne tečaje in licence za potapljanje.Potem je najem avtomobila pravi korak, da se dogodivščina začne. Brez skrbi, vsi bodo vedeli, da vozite najet avtomobil, saj imajo samo rent a car-ji v registrski številki črki K ali Q.Lahko pa si privoščite številneokrog Malte, alikjer zaplavate v svetovno znani, poznani po istoimenskem filmu. Poleg naravnih znamenitosti, ki so povezne s čudovitim sinje modrim morjem, vam priporočamo tudi ogled Dingli klifov, čudovite ribiške vasice Marsaxlokk in Modre jame. Morje na Malti je res čudovito in poleg lepih peščenih plaž se lahko odpravite tudi do drugačnih zalivov, kor je na primerali(tudi imenovana koralna laguna).Za vse filmoljube je tukaj tudi, na sosednjem otoku, kjer so snemali Igre prestolov. Vsekakor vas bo Odisejev otok, kjer naj bi ga 7 let v ujetništvu zadrževala lepa Calypso, očaral. Sprehodite se po citadelli glavnega mesta Victorie, zaplavajte v zalivu Xlendi ali na peščeni rdeči Ramla plaži. Obiskati velja tudi baziliko Ta' Pinu in vas obrtnikov, kjer vam bodo z veseljem dali za poizkusiti njihov ovčji sir Gbejniet, prigrizek iz rikote pastizzi ali bigillo, namaz iz fižola. Za ljubitelje malce bolj eksotične kulinarike pa priporočamo polže ali prepelice.Za vse navdušence zgodovine in umetnostne zgodovine vas vsekakor očarajo umetnine Caravaggia,, ki predstavljajo najstarejša svetišča na Zemlji, katakombe ali pa trdnjave, ki so jih zgradili Malteški vitezi.Naj vas povabimo v party ulico, kjer se najde zabava za vsak glasbeni okus in za vse starosti. Za vse ljubitelje festivalov pripravljajo v maju techno festival Lost&Found, poleti pa Ghanafest (festival etno glasbe), jazz festival, koncert Celine Dion, MTV koncert in Tomorrowland.Malto izjemno dobro poznajo v, ki je pravzaprav podružnica malteške agencije. Sedaj, v februarju nudijo, pa tudi za jezikovne tečaje na Malti.Ponudbe se cenovno gibljejo že od 522€ naprej, na voljo pa je pester izbor počitnic, pa tudi potovanj z vključenimi ogledi ter slovenskim vodnikom.