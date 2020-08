Poletje tudi jeseni – v dvoje, sami ali z vnuki

Naš morski recept za imunsko odpornost

Hoteli LifeClass Portorož se nahajajo tik ob glavni portoroški promenadi FOTO: Mitja Božič

Zdravje na krožniku

Popestrite si oddih na morju

Topla jesen omogoča številne aktivnosti na prostem FOTO: Nik Jarh, Av Studio

Romantična jesen

Poletje na slovenski obali traja še dolgo v jesen. Sončni žarki nas takrat ravno prav grejejo, proste dneve pa lahko izkoristimo za plavanje v še vedno toplem morju in opazovanje igre galebov.Preverite, kako pri tem izkoristiti turistične bone Da počitnice na morju vplivajo na dobro počutje, je splošno znano dejstvo. Le malo ljudi pa ve, da je skrivnost v morskem zraku, ki je bogat z zdravilnimi negativnimi ioni. Na morju imamo več energije, v kombinaciji s plavanjem v morski vodi pa iz telesa odstranimo tudi strupe. Če temu dodate še jutranje razgibavanje na prenovljeni plaži Meduza ter sproščanje v Termah Portorož , je recept zagotovljen. Prerodili se boste.Slovenska Istra velja za pravo zakladnico tradicionalnih receptov, ki temeljijo na lokalno pridelanem sadju, zelenjavi, ribah, mesu in olivnem olju. V Hotelih LifeClass Portorož kulinariki namenjajo posebno pozornost, jedem pa dodajajo sveža lokalna zelišča.Topel morski zrak je kot nalašč za številne aktivnosti. V resortuvam je na voljo pestra paleta športnih in kulturnih aktivnosti . Petkrat tedensko se lahko udeležite vadbe v bazenu, na voljo pa sta tudi organizirana nordijska hoja in kolesarjenje (doplačilo 5 EUR). Poskrbljeno je še za glasbene večere , otroci pa se bodo razveselili igralnice Mini kluba na prostem.Takrat se narava umiri, na dolg sprehod ob morju pa se, z roko v roki, lahko odpravimo ob sončnem zahodu. Vmes imamo čas za pogovore, s katerimi smo v naglici življenja odlašali. V Wai-Thai Centru v Portorožu je poskrbljeno za romantično razvajanje ob masaži v dvoje, penini in sadju. Odlična ideja za obletnico ali kar tako.