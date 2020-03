FOTO:Popotniki prizemljeni za nedoločen čas, vendar optimistični

»Hecno, nisem si mislila, da bom kdaj doživela tak čas,« je Katarina Hočevar pred dnevi zapisala na blogu Lahkih nog naokrog, ki ga ustvarja skupaj s svojim življenjskim in potovalnim sopotnikom Rokom Hočevarjem. Zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa zdaj ne potujeta, pestujeta pa spomine na zadnje dolgo potepanje po Južni Ameriki, sanjarita o novih in poskušata čim bolje izrabiti čas doma. Tako kot tudi popotniška blogerka Nina Kogej (Nina potuje) in Tadej Bolta, ki svoje izkušnje deli na blogu Pripeljite mi horizont. »Najpomembneje se mi zdi, da ostanemo pozitivni. Na družbenih omrežjih se mnogi ljudje, med njimi ...