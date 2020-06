FOTO:Pozabljeni deli Istre: zaliv Blaz

Hrvaška Istra je polna skritih zalivov in zaliv Blaz je samo eden od njih. Leži pod vasico Rakalj, v zeleni vodi Raškega zaliva. Prav za Raški zaliv so značilni številni skriti zalivčki – drage ali uvale, kot jim pravijo domačini. V Velikem zalivu se mešata sladka in slana voda, saj ga z vodo preskrbujeta morje in reka Raša, ki svojo delto pogosto poplavlja.Na drugi strani zaliva je kraj Trget, najlažji dostop v Blaz pa je pot iz Barbana skozi Hrboke in manjše zaselke do vasice Rebići. Tukaj ustavim avto, si oprtam nahrbtnik, nekaj časa gledam fante in dekleta, ki brcajo žogo, in po ozkem asfaltu drsim navzdol – skoraj ...