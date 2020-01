FOTO:Požari bodo pustili opustošenje tudi v turizmu

Debela odeja dima prekriva območje od pokrajine East Gippsland na vzhodu Viktorije do Melbourna in njegovega predmestja proti zahodu. FOTO: AFP

Napačne informacije

Žalostne podobe, ki jih spremljamo zadnji mesec. FOTO: Reuters

Pozor, zelo onesnažen zrak

V zvezni državi Novi Južni Wales še vedno gori okoli sto požarov.

FOTO: Reuters

V Avstralijo potujejo individualno

Neprekinjen dotok gostov se zdi v Avstraliji zadnja od skrbi, a prav gotovo bodo požari pustili daljnosežne posledice tudi v turizmu. V zadnjem letu je celino obiskalo več kot devet milijonov turistov, ki so prispevali tri odstotke v domači bruto proizvod Avstralije, države, ki se rada predstavlja kot srečna dežela, polna naravnih bogastev. V enem letu (med marcema 2018 in 2019) jo je obiskalo 3800 slovenskih državljanov, ni pa znano, koliko jih je trenutno tam na počitnicah.Medtem ko ves svet spremlja družine, ki zapuščajo domove, živali, ki umirajo ali trpijo zaradi ognjenih zubljev, mesta, zavita v dim, ter peščene plaže z ožarjenim nebom je avstralska turistična organizacija prekinila promocijsko kampanjo, v kateri sodeluje priljubljena domača zvezdnica Kylie Minogue. V videospotu, ki so ga pripravili posebej za Britance, namreč opeva vse tisto, kar je v le nekaj tednih tako rekoč izginilo.»Avstralijo poskušamo prodajati kot deželo s čistim zrakom, sinjim nebom, belimi plažami in skakajočimi divjimi živalmi. Žal v zadnjem času ljudje vidijo na posnetkih Avstralije le še ožgane živali,« je za AFP ugotavljal, profesor iz Sydneyja in avtor knjige o oživljanju turizma v krizah, kakršna je ta naravna katastrofa (Restoring Tourism Destinations in Crisis).V tamkajšnji turistični organizaciji pravijo, da je še prezgodaj za ocene posledic, ki jih bodo čutili v tem gospodarsko pomembnem sektorju, tudi avstralski ministerje tuje turiste poskušal prepričati, naj vendarle ne odpovedujejo potovanj, če niso namenjeni prav na prizadeta območja.»Avstralija je še vedno odprta in še vedno čudovita dežela za počitnice,« je dejal med obiskom Kengurujskega otoka, kjer je hudo poškodovana približno tretjina ozemlja, nepopravljive posledice je ogenj pustil predvsem v populacijah živali, kot so kenguruji, valabiji, koale, kljunati ježki in kakaduji. Po ocenah strokovnjakov je na otoku poginilo 25.000 koal , kar je polovica vseh, ki so tam živele.»Zdaj je bolj kot kdaj prej pomembno, da podprete lokalne turistične ponudnike, tako tiste, ki so na neprizadetih območjih, kot tudi tiste, ki bodo v prihodnjih mesecih poskušali obnoviti dejavnost in se znova postaviti na noge,« prav tako pozivajo na spletni strani australia.com. Tam je na voljo tudi seznam prizadetih območij. »Po spletu se širijo številne napačne informacije o razširjenosti požarov,« je opozoril minister za turizemKljub takšnim prizadevanjem je neizpodbitno, da bodo izgubo v turizmu šteli v milijardah dolarjev, kakor je ocenil David Beirman, še zlasti ker požari divjajo prav sredi poletne turistične sezone, ki traja od decembra do marca. Toda nikakor ni vse izgubljeno, je nadaljeval strokovnjak, navsezadnje se je iz takšne krize izvilo že veliko držav, za primer je navedel Japonsko po nuklearni nesreči in cunamiju leta 2011.Turisti, največ jih prihaja s Kitajske, Japonske, iz Velike Britanije in ZDA, so sicer lani v avstralski proračun prispevali približno 40 milijard evrov. Vsega skupaj je peto celino lani obiskalo 9,4 milijona turistov, približno tri odstotke več kot leto prej, v državi ostanejo v povprečju 32 dni.Avstralijo je v obdobju med marcem 2018 in marcem 2019 po podatkih njihovih organov obiskalo tudi 3800 Slovencev, ni pa znano, koliko jih trenutno počitnikuje na tej celini, saj večinoma potujejo individualno. Za zdaj se nobeden ni obrnil ne na ministrstvo za zunanje zadeve ne na slovensko veleposlaništvo v Canberri.MZZ na spletni strani opozarja, da je stopnja alarma zaradi požarne ogroženosti v Avstraliji še naprej visoka in da bo po presoji lokalnih pristojnih služb tako ostalo v vsej poletni sezoni. Državljanom svetujejo, da upoštevajo nasvete lokalnih služb, če potujejo na območje z visokim požarnim tveganjem, prav tako naj se pred potovanjem pozanimajo o stanju požarov na spletnih straneh My Fire Watch in Fires Near Me . Telefonska številka za nujne primere po vsej Avstraliji je 000.V Canberri, kjer deluje veleposlaništvo, je trenutno največja težava hudo onesnažen zrak, podobno kot v drugih večjih mestih, kot sta Melbourne in Sydney. Ker so zemljišča zelo izsušena in jih pestijo vročinski vali, je požarna ogroženost še vedno zelo velika, zato so ves čas v pripravljenosti, so sporočili z veleposlaništva. V Avstraliji sicer živi nekaj več kot 5000 državljanov, slovenska skupnost po podatkih zadnjega popisa prebivalstva šteje 18.000 oseb, po nekaterih ocenah naj bi število tam živečih Slovencev znašalo okoli 20.000.V turističnih agencijah za zdaj ne poročajo o odpovedi potovanj, saj se, kot rečeno, potniki v Avstralijo odpravijo sami in potovanje po potrebi prilagodijo razmeram oziroma se umaknejo v manj prizadete predele, je povedala Nataša Jeza iz agencije Sonček.Tudi pri Kompasu potovanj niso odpovedovali, a so jih glede na razmere prilagodili. »Individualne programe, ki smo jih pripravili že več mesecev vnaprej, smo naknadno spremenili. Zmanjšali smo na primer število prenočitev v Sydneyju in Melbournu ter jih povečali v nekaterih drugih mestih,« je povedals Kompasa. Kot je dodal, glede na zadnje informacije o umirjanju požarov verjamejo, da se bo situacija počasi normalizirala.