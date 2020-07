(Pre)visoka počitniška pričakovanja

Čeprav letos ni bilo pravega občutka konca šole, so učenci komaj čakali počitnice. Starejši so sanjali o dolgem spanju, mlajši pa načrtovali, kaj morajo prvi dan počitnic navsezgodaj narediti, da jim ne bo v dobrih devetih tednih zmanjkalo časa za kaj zelo pomembnega.



Pričakovanja so lahko problematična, zlasti če so previsoka. Verjetno ni družine, v kateri se ne bi ob začetku dopusta vsaj malo sprli ali ni kdo od silnega navdušenja in želje po dopustu zbolel.



Slovenci po podatkih statističnega urada največkrat obiščemo Hrvaško. Pred dvema letoma je to bila ciljna država več kot 60 odstotkov zasebnih potovanj prebivalcev Slovenije v tujino. V teh dneh uporabniki družbenih omrežjih na veliko objavljajo fotografije napol praznih hrvaških plaž, se zgražajo nad razmišljanji politike in epidemiologov, ali kot je zapisal komentator: »Že štirideset let hodim vsako leto na Hrvaško in tega mi nihče ne bo vzel!«



Otroci imajo manj težav s tem. Ko so majhni, jim je pomembno le, da so zraven starši. Pa če bi šli na dopust na domač vrt. Večji ko so, večja so pričakovanja. Nekateri pravijo, da moraš vizualizirati svoj uspeh in potem ta pride. Ne vem, kaj je vizualizirala naša najstnica, ki si je tri dni pred začetkom počitnic zlomila roko. Zagotovo ne robnika, ob katerega se je spotaknila. Ko so ji roko »oblačili« v plastični mavec, je mavčar poudaril, da je bolje, da ne gre v slano vodo. Naj vseeno vizualiziramo morje?



Ne glede na to, kam boste/bomo šli med počitnicami, je verjetno cilj dopusta en sam. Da si spočijemo, naberemo moči in spet povežemo. S samim seboj in bližnjimi. Naj vam to uspe, kjerkoli že boste. Za vaše duševno zdravje je morda bolje, da večje dopustniške načrte, želje in pričakovanja usmerite v poletje 2021. Če se bodo že letos uresničili, bo veselje toliko večje.