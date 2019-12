Protesti v Hongkongu ne ustavijo turistov

Kje letos gostijo največ obiskovalcev iz tujine? FOTO: Delo

Protesti v eni najbolj turističnih četrti v Hongkongu. (Tsim Sha Tsui): FOTO: Reuters

Življenje v Hongkongu, mestu s 7,4 milijona prebivalcev, so letos zaznamovali protivladni protesti, toda to ni okrnilo njegove priljubljenosti pri turistih. Mesto bo do konca leta po napovedi Euromonitorja doseglo 26 milijonov njihovih prihodov, kar je sicer slabih devet odstotkov manj kot lani, a še vedno največ na svetu.Azijska metropola, ki ima uradno status posebnega administrativnega območja Ljudske republike Kitajske, v turizmu posledic nemirov torej skorajda ni čutila. Čeprav so na ulicah divjali nemiri in so nekajkrat celo zaprli letališče, so obiskovalci še naprej nemoteno uživali v ogledih mesta. Če ne bi bilo protestov, bi po oceni britanske raziskovalne skupine Euromonitor število turističnih prihodov najbrž doseglo 30 milijonov. A tudi z letošnjimi skoraj 27 milijoni je še vedno aktualna razprava o čezmernem turizmu.Hongkongu se je najbolj približal Bangkok, ki velja za osrednjo metropolo za turiste, namenjene na potovanje po jugovzhodni Aziji. Lani so imeli 24,2 milijona prihodov turistov, letos naj bi jih bilo 25,8 milijona. Levji delež naj bi k temu prispevali predvsem obiskovalci iz Kitajske, ki v zadnjih letih vplivajo na podatke o obisku v številnih turistično priljubljenih krajih.Na tretjem mestu je London, kjer so lani prešteli 19,2 milijona prihodov turistov, za letos pričakujejo, da jih bo še kakšnih 300.000 več. Vprašanje pa je, kako bo v prihodnje na prihode turistov vplival brexit; pri Euromonitorju predvidevajo, da bo britansko velemesto padlo na peto mesto.Na lestvici desetih najbolj obiskanih mest na svetu je sicer opazna prevlada azijskih, mednje so se premešali še Pariz (lani 17,5 milijona prihodov turistov, letos 19 milijonov), New York (lani 13,6 milijona, letos dobrih 14 milijonov) in Dubaj (15,9 milijona lani, letos 16,3 milijona). Prvo deseterico zaokrožuje Istanbul, kjer se je od lani število prihodov kljub pričakovanemu upadu turistov v Turčiji povečalo s 13,4 na 14,7 milijona.Če pogledamo širše, je azijsko prevlado opaziti tudi na lestvici stotih najbolj obiskanih mest na svetu, sledijo jim evropska in ameriška.Slovenija se s svojimi malimi mesti niti ne približa spodnjemu delu lestvice (vsa država je imela lani slabih šest milijonov turističnih prihodov, Ljubljana dober milijon), jo pa Euromonitor omenja med rastočimi destinacijami v prihodnosti, prav tako Hrvaško. »Popotniki iščejo nove destinacije, bolj lokalna doživetja in manj obljudene cilje,« poročajo raziskovalci iz Velike Britanije.