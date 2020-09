FOTO:S kolesom ob reki stotih gradov

Pobočja nad reko Ren so znana po dvojem: številnih čudovitih gradovih in utrdbah ter terasastih vinogradih rizlinga. Od gradu do gradu vodijo dobro urejene pešpoti, tako rekoč na vsakem koraku je mogoče pokusiti vino in lokalne penine, sekte, prav tako iz rizlinga. Dolina pa je več kot primerna tudi za potepanje s kolesom.Kolesarjenje je v Nemčiji izjemno priljubljeno, poti pa precej dobro urejene in še bolje označene. Kolesarsko omrežje je pravzaprav pomembna dopolnitev cestnemu in diha svoje življenje. Ker je država pretežno ravninska, je velik del poti primeren tudi za družinsko kolesarjenje. Ena takšnih se vije ob rekah ...