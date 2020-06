S Kompasom varno in udobno na grške otoke

Prvih ne pozabiš nikoli!

Ljubezen na prvi polet

FOTO: Adobe Stock

NASTANITEV

Seniorji gredo na počitnice ugodneje

Mladoporočenci

FOTO: Kompas

kot mediteranska destinacija in turistični velikan se je skrbno pripravila na prihod turistov, upoštevajoč vsa priporočila nacionalnih institucij v zvezi s preprečevanjem covida-19 glede na epidemiološko sliko v svoji državi in tudi v svetu, saj staTem izhodiščem v celoti sledi tudi, ki potuje. Turizem je panoga, v kateri semočno prepletajo. V Kompasu že skorajprisegajo na kakovost in odličnost turističnih storitev. Nič ni prepuščeno naključju. Tudi zato se zadovoljstvo in zaupanje potnikov, ki letujejo s Kompasom, iz leta v leto povečuje.S Kompasom potujemo varno in brezskrbno, saj od trenutka, ko zapremo svoja vhodna vrata, pa do vrnitve skrbi za naše prijetno počutje. Tudi v času epidemije je Kompas učinkovito 24/7 (po)skrbel, da so se vsi potniki vrnili varno domov.Počitnic v Grčiji namreč; tisti, ki se boste tja odpravili prvič, in oni, kiza svoj poletni cilj izberete vedno znova. A tudi za vas bo letos to prvič!Poletna jutra so najlepša takrat, ko se ribiči vračajo v pristan z nočnih poti in s seboj prinašajo vonj morja, rib in svobode. Dan, ki vabi na vse strani kompasa. Večeri, zelo čarobni prav na grških otokih, ko se poletni dan utaplja v sončnem zahodu novih spominov, v okušanju dobrot, poslušanju nežnih melodij, prisluškovanju zgodbam domačinov, ali pa nekje v najlepšem in najbolj zaljubljenem zalivu.Od 3. julija naprej Kompas leti s posebnimi letali iz Ljubljane na. Časovnice poletov so izjemno ugodne. Ob prihodu na destinacijo vas pričakajo slovenski predstavniki.Ni naključje, da si je vrhovni bog grške mitologije Zevs za svoj rojstni kraj izbral prav ta mogočni otok.Z biseri Kikladov nam skrivnostno pripoveduje legendo o Atlantidi. Eden najlepših grških otokov, kjer nas njegova silovita preteklost na vsakem koraku spominja na moč in lepoto narave.Kjer ima vsak kamen v osupljivem srednjeveškem mestu rodoških vitezov svojo zgodbo in kjer se lahko prepustite živahnemu nočnemu življenju in neskončnim peščenim plažam.Kjer grška tradicija, sanjske plaže in gorata nedostopnost tvorijo popolnost egejskega bisera.Otok, ki se/vas razvaja v objemu Heliosa, boga sonca.Raj za hedoniste! Tako poseben, z vinogradi, slapovi, jezerom, kjer zavetje iščejo pelikani in flamingi, z bujnim rastlinjem in številnimi miti in legendami. Pitagora je najslavnejši otočan.Kraljica najlepših plaž s turkizno modrimi zalivi in bogato morsko favno. Edinstvene visokogorske kefalonske jelke, nedotaknjena pokrajina, z dolinami, nališpanimi z nasadi oljk in vinogradi.Ker je s svojo neokrnjeno naravo in tradicionalnimi vasicami še neodkrit biser Jonskega morja.Otok želv in turkiznih zalivov. Bogato poraščen z zelenim mediteranskim rastjem ter idealen kraj za počitek in popoln užitek.Možnost nakupana izbrani otok.Za vse grške otoke zagotavljamo za prva dva odhoda, sicer vrnemo razliko, ker smo za Kompasove potnike izpogajaliČe najdete isti hotel z isto storitvijo na isti destinaciji po boljši ceni, razliko nemudoma vrnemo.Je posebna cena za otroka na dodatnem ležišču v spremstvu dveh odraslih oseb ne glede na to, koliko časa počitnikuje.Otroci do 2 let letujejo BREZPLAČNO, vendar nimajo svojega sedeža na letalu in lastnega ležišča.Izbrali smo. To so tisti hoteli, ki jih imate potniki najraje in ki so najprej razprodani. Pomislili smo na vse podrobnosti vašega oddiha, v premišljeno izbranih nastanitvenih kapacitetah, na destinacijah, kjer se kompas vedno vrti v pravo smer. Vse kapacitete so na voljo brez čakanja na potrditev.NaBrnik poskrbimo za prijazno odpremo potnikov z morebitnimi zadnjimi nasveti.poznajo »svojo« destinacijo, kot da bi tam živeli. Kompas zagotavlja prijazen in skrben servis na vsakem koraku vaših počitnic, upoštevajoč vse predpise in navodila v času covida-19.– Vsem svojim potnikom omogočamo parkiranje po znižani ceni na zunanjem parkiriščuJožeta Pučnika Ljubljana, če boste parkiranje plačali ob prijavi.– Vsem svojim potnikom bomo omogočili prevoz do letališča in nazaj po zelo ugodnih cenah, če boste prevoz vplačali ob prijavi.Starejšim od 60 let priznamo 5 % popusta. Za odobritev popusta je treba predložiti ustrezno dokazilo.Medeni tedni s Kompasom se splačajo. Mladoporočencem odobrimo 5 % popusta na podlagi poročnega lista, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev.– Na vse Kompasove programe vam ponujamo plačilo tudi do 12 obrokov.Letos bo naše posebej čarobno, saj ne bo težko najti najboljše mize za najboljši sončni zahod ali najboljšega ležalnika za najboljše uživanje ob morju ali slišati tišine in pripovedovanje Eola, preden zadremate v dišečo poletno noč.