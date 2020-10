FOTO:S stezo do prvega mesta v kolesarskem turizmu v Evropi

Ob turistično obleganem Gardskem jezeru nastaja kolesarska steza s čudovitim razgledom. FOTO: Promocijsko gradivo

Večinoma po obstoječih poteh

Limone sul Garda, slikoviti kraj z gorsko kuliso, je opeval tudi nemški pisatelj in pesnik Goethe. FOTO: Shutterstock

Tudi do 50 metrov nad gladino jezera

Previsna konstrukcija se dvigne tudi 50 metrov nad gladino jezera. FOTO: Shutterstock

Spodbujanje trajnostnega turizma

Projekt Garda by Bike naj bi stal 102 milijona evrov, po prvotnih načrtih pa naj bi bil dokončan do konca 2021. FOTO: Promocojsko gradivo

Ena najpriljubljenejših evropskih kolesarskih destinacij pod veličastnimi Dolomiti na severu Italije bo kolesarjem kmalu še bolj prijazna. Na podlagi sporazuma, ki so ga podpisali predstavniki pokrajin Benečija, Lombardija in avtonomne pokrajine Trentinsko - Zgornje Poadižje, je italijansko ministrstvo za infrastrukturo začelo 102 milijona evrov vreden projekt Garda by Bike (Gardsko jezero s kolesom). S tem je zelo blizu uresničitev sanj marsikaterega kolesarja, ki bo Gardsko jezero, za katero je značilna mila sredozemska klima, lahko obvozil po spektakularni neprekinjeni 140-kilometrski kolesarski poti.Kolesarjenje je po Trentinskem ena najbolj priljubljenih rekreativnih dejavnosti, zato ni presenetljivo, da je kolesarska mreža poti gosta in razvejana in jo tudi vseskozi vzdržujejo in nadgrajujejo. V bližnji prihodnosti, po prvotnih načrtih konec leta 2021, naj bi bila dokončana težko pričakovana kolesarska pot, ki bo omogočila neprekinjeno kolesarjenje okrog najbolj slikovitega in s turisti obleganega italijanskega jezera.V celoti končana krožna kolesarska pot bo vodila čez kraje Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Padenghe sul Garda, Moniga del Garda in Manerba del Garda. Vzdolž severne obale jezera bo prečkala San Felice del Benaco, Salò, Alto Garda, Gardone Riviera, Toscolano-Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine sul Garda in Limone. Pot se bo na navezovala na tako imenovano sončno kolesarsko pot, na križišču srednjeevropske Eurovelo EV7 in sredozemske poti Eurovelo EV8. Celotna trasa bo speljana po že obstoječih kolesarskih poteh, starih in zapuščenih predorih ter delih, ki jih je še treba zgraditi. Načrti za 12-kilometrsko stezo do skrajnega severa oziroma do Rive del Garde že obstajajo ali pa so v gradnji. Krožno kolesarsko stezo ob ledeniškem jezeru, ki ga vsako leto obišče okoli 1,3 milijona turistov, gradi italijansko podjetje ATT.Po ocenah mnogih bo to najspektakularnejša kolesarska pot v Evropi, saj bodo na njej odseki, na katerih bodo kolesarji tako rekoč »lebdeli« nad vodno gladino. Navdušenci na dveh kolesih že vedo, da je nekaj kilometrov kolesarske steze pri Limone del Garda končanih in jih je že mogoče prepeljati s kolesom. Sredi julija 2018 so, denimo, odprli prvi, še posebej lep dvokilometrski odsek, ki vodi od turističnega središča Limone do Capo Reamol proti Rivi del Garda. Na stotine ljudi se je tistega dne udeležilo otvoritve »viseče« kolesarske steze, za katero so že takrat napovedovali, da bo za vedno spremenila turizem na Gardskem jezeru. Mimogrede: očarljivo mestece Limone imena menda ni dobilo po limonah, ki so mu naredile slavo. Pravijo, da je poimenovanje kraja veliko starejše in izvira iz latinske besede limes, kar pomeni ločnico, mejo.Spektakularna previsna konstrukcija, ki jemlje dih, saj se dvigne tudi 50 metrov nad gladino jezera, se vije ob cesti Gardesana. Zahtevna gradnja tega dela je dosegla vrednost 7,6 milijona evrov, pri tem pa so upoštevali vse okoljske in podnebne vidike. Steza Garda by Bike je edinstvena, saj poteka po jeklenih nosilcih visoko nad obalo jezera in ponuja čudovite prizore in poglede na okoliške gore, modro jezersko gladino in slikovita okoliška mesteca. Široka je 2,6 metra in primerna tudi za družine, saj na tem delu ni strmih vzponov, omenjeni odsek pa je tudi dobro zavarovan. Za material so uporabili umeten les, ki je odporen na slabo vreme, ustrezen pa je za vse vrste koles. Ker je steza namenjena tudi pešcem, je zaradi gneče potrebna previdnost, hitrost koles je zato tu omejena na deset kilometrov na uro.Na območjih, kjer bo kolesarska pot zahtevnejša, bo možna alternativa s plovbo po jezeru. Manj izkušeni oziroma manj pripravljeni kolesarji bodo tako lahko tudi preskočili težavnejše deli poti, kot je na primer 27-kilometrski gričevnati odsek po pobočjih Valvestina med krajema Gargnano in Limone (Il giro alto del lago). Zagrizeni kolesarji bodo temu morda rekli goljufanje, drugi bodo lažji način označili za pametno potezo. Ta del poti ni primeren za starejše ali za otroke, je pa asfaltiran.Na drugi strani jezera že načrtujejo linijo, ki bo povezala kraja Limone in Tremosine. Ta odsek se bo s pogledom na jezero začel od starih zapuščenih predorov Gardesana, gradnja pa bo zelo draga, zato si bodo stroške delile vse pokrajine, vključene v projekt. Predviden je tudi odsek Tremosine–Campione, kasneje pa v najboljšem možnem scenariju še kolesarska steza Campione–Tignale.Projekt bo kolesarjem omogočil krog okoli jezera in med vožnjo bodo lahko uživali v čudoviti pokrajini. Z njim si želijo regije povečati privlačnost območja, privabiti večje število turistov in si morebiti celo pridobiti primat kolesarskega turizma v Evropi. Pot bo povezala posamezne kraje in z ločevanjem od avtomobilskega prometa omogočila varnejše kolesarjenje. Ambiciozen projekt je namenjen spodbujanju trajnostnega turizma in večji prepoznavnosti lokalnih trgovin, restavracij in hotelov na celotnem območju Gardskega jezera.