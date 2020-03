Samo strah ni zadosten vzrok za odpoved potovanja

MZZ za Kitajsko na splošno svetuje+ previdnost, odsvetuje pa potovanja v province, kjer so vzpostavljene karantena ali transportne omejitve in zapore. FOTO: Noel Celis /AFP

Opozorilo zavarovalnice Na spletni strani Zavarovalnice Triglav je opozorilo, da zavarovanje velja le za dogodke, ki se zgodijo v prihodnosti in so ob njegovem sklepanju negotovi. Zato od 27. februarja 2020 sklenjena zavarovanja odpovedi turističnih potovanj, kot pišejo, ne krijejo stroškov potovanja, ki bi ga odpovedali zaradi razširjenosti koronavirusa v državi ali na območju, kamor potujete.

Strah pred koronavirusom je v zadnjem času pri marsikom premagal veselo pričakovanje počitnic. Toda če odpovemo potovanje samo zaradi zaskrbljenosti pred širitvijo virusa, to še ne pomeni, da smo tudi upravičeni do povračila plačila. Za odpoved morajo biti izkazane neizogibne in izredne okoliščine, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), pri tem pa so najbolj zanesljiva informacija opozorila ministrstva za zunanje zadeve. Turistične agencije v takih primerih uporabljajo določbe zakona o varstvu potrošnikov, ki pravi: »Kadar se pred začetkom v kraju potovanja ali v neposredni bližini pojavijo neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ali neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na prevoz potrošnika v kraj potovanja, potrošnik lahko od pogodbe o paketnem potovanju odstopi in je upravičen do povračila vseh plačil brez plačila kakršne koli odstopnine. V tem primeru potrošnik nima pravice zahtevati povrnitve škode.«Najlažje te okoliščine ugotovimo, če upoštevamo opozorila zunanjega ministrstva. Če to odsvetuje potovanje v določene države, njihove dele ali kraje, so zakonski pogoji neizogibnih in izrednih okoliščin izpolnjeni. V primeru koronavirusa za Kitajsko na splošno svetujejo previdnost, odsvetujejo pa potovanja v province, kjer so vzpostavljene karantena ali transportne omejitve in zapore. Med njimi so Hubei, Hunan, Henan, Guangdong in Zhejiang. Previdnost svetujejo pri obiskih italijanskih dežel, kjer je razširjen virus, vsa (nenujna) potovanja kaže odpovedati tudi na območjih južnokorejskih Daeguja in Cheongjuja ter v Iran, zlasti predele ob mejah z Afganistanom in Irakom.V preostalih primerih se morajo potniki z agencijo dogovoriti o odstopu ali spremembi datuma potovanja. »Vsekakor agencijam ne more biti v interesu, da bi potrošnike pošiljale na potencialno ogrožena območja in se igrale z njihovo varnostjo,« menijo pri ZPS.Potovanje je še vedno mogoče odpovedati v skladu s splošnimi pogoji organizatorja. V praksi to pomeni plačilo odstopnine, ki je določena vnaprej in odvisna od tega, koliko časa je do začetka potovanja. Pri ZPS svetujejo, naj potrošniki zahtevajo obrazložitev višine. »Organizator mora namreč poleg časa upoštevati tudi pričakovane prihranke stroškov in prihodke iz nadomestne uporabe potovalnih storitev. Torej, ali bo potovalne storitve lahko prodal drugim potrošnikom.«Ko načrtujemo potovanje, imamo sicer možnost skleniti zavarovanje v primeru odpovedi, vendar osnovna ponavadi ne vključujejo zunanjih okoliščin, kakršna je epidemija, ampak se nanašajo predvsem na okoliščine zavarovanca (če zboli, se poškoduje ...). Zavarovalnice so kajpak tudi pri tem iznašle rešitev, to so razširjena zavarovanja, kjer je takšnih situacij več. »V primeru epidemije bi sicer potrošnik lahko brez stroškov odstopil od turistične pogodbe tudi brez zavarovanja za odpoved potovanja. To pa ne velja za ločene rezervacije posameznih storitev (prenočitve, letalske karte …), kjer lahko takšno zavarovanje pride precej bolj prav,« piše ZPS.Pri individualnih potovanjih je potnik odvisen od pogojev ponudnikov, torej letalskih kart, nastanitev in drugih storitev. Lahko se, denimo, zgodi, da polet odpove prevoznik sam, v tem primeru mora zagotoviti nadomestno vozovnico ali povrniti denar, v nekaterih primerih tudi odškodnino. Ponudniki prenočišč sami določajo pogoje za odpoved rezervacije, ti morajo biti tudi jasno navedeni.V Kompasu so potrdili, da stroške povrnejo, ko stranka odpove potovanje na podlagi priporočil uradnih institucij v Republiki Sloveniji, to sta ministrstvo za zunanje zadeve in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Potniki, ki odpovedo potovanja v druge kraje, pa povračila stroškov urejajo sami z zavarovalnico – če imajo sklenjeno zavarovanje. V zadnjem tednu so imeli nekaj odpovedi, večinoma pa so se s potniki dogovorili za prestavitev potovanja na poznejši datum.