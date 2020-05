FOTO:Samostan, kakor ogromen bel golobnjak, prilepljen na steno

Prideš na Kiklade in tam je njihov skriti otok – Amorgos. Drugačen. Na njem se vse dela po starem, po svoje, ni letališča in velikih hotelov, ni množičnega turizma, le majhne taverne in družinski penzioni. Arheološka najdišča so zapuščena, veter preganja prah, nobenih ljudi in vstopnin ni. Amorgos je otok, ki neprestano srečuje znameniti Heraklitov izrek: Nasprotno se združuje, iz različnih tonov nastane najlepša harmonija, in vse je boj. Res je boj. Trenutek, ko ladja zapluje v valove Egeja in zadiši ozon. Morda na mestu, kjer se mešajo morske vode, obstaja meja vonja, ki naznanja njihovo srečanje. Amorgos je ...